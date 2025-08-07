「車速達165公里」 廣末涼子疑因超速釀禍

廣末涼子今年稍早出車禍原因恐為超速駕駛。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕45歲日本女星廣末涼子今年4月在靜岡縣新東名高速公路發生重大車禍，不僅追撞貨車，事後更情緒失控，踢傷護理人員遭警方逮捕，鬧上新聞版面。日媒爆出內幕，指廣末涼子車禍發生時車速高達165公里，比規定的120公里超出許多，猜測是超速釀禍。

日媒還原事故原因，指出廣末涼子在奈良拍攝新片時，與導演爆發激烈衝突，憤而駕車欲返回東京，途中不幸發生車禍。當時廣末涼子駕駛經紀公司安排的車輛，追撞前方貨車後，現場幾乎找不到剎車痕跡。

請繼續往下閱讀...

廣末涼子送醫後因在醫院對醫護人員拳打腳踢被警方逮捕。（翻攝自X）

廣末涼子本人在這場車禍中僅受輕傷，但她在醫院情緒失控，踢傷護理人員，被警方逮捕，後靜岡地檢濱松分部申請羈押獲准，她被關到4月16日提前獲釋。

廣末涼子（後排）被釋放時，臉上露出謎之微笑。（翻攝自X）

事後廣末涼子對外宣布診斷出罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進，暫停演藝工作。日媒曝光廣末涼子超速消息之後，許多人驚呼「她命真大」，執法單位亦依超速線索深入調查。不少法律專家指出，倘若最終確認廣末涼子涉及觸犯「危險駕駛致傷罪」，恐面臨最高15年徒刑。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法