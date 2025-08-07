晴時多雲

娛樂 最新消息

（影）Super Junior出道20週年 Dcard挖海盆認真致敬到荒謬

Super Junior出道即將滿20週年。（翻攝自IG）Super Junior出道即將滿20週年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國男團始祖Super Junior（以下簡稱SJ）今年將迎來出道20週年，更已經準備好迎來全員合體回歸，上月SJ發行新曲《Express Mode》全員帥氣穿上黑西裝，魅力依舊讓E.L.F.（粉絲名）著迷。Dcard Video「挖海盆」也向SJ致敬拍了MV，名為「不是偶像的我們也有個偶像夢」，精采程度連E.L.F.都忍不住留言：認真到非常荒謬。

Dcard挖海盆神還原Super Junior。（翻攝自YouTube）Dcard挖海盆神還原Super Junior。（翻攝自YouTube）

挖海盆成員們穿上黑西裝，努力的還原SJ隊形、舞蹈，讓台灣ELF忍不住在影片下留言：「Super Junior不排除提告」、「認真到非常荒謬」、「救命 挖海盆強勢回歸」、「E.L.F.看了感動 又帥又搞笑」。

挖海盆的舞蹈受到網友一片好評。（翻攝自YouTube）挖海盆的舞蹈受到網友一片好評。（翻攝自YouTube）

網友發現挖海盆為了百分之百複製SJ，甚至準備了兩套衣服，便開始許願「好想看你們跳《獵魔男團》的saja boy」、「SJ都出來了，下次會有少女時代嗎（？）」。

除了服裝、舞蹈之外，挖海盆還很用心在影片最後放上「Super Junior」、「Happy 20th Anniversary」的字樣，網友也笑說：是叫你致敬，不是叫你超越。

挖海盆還精心製作字幕獻給熱愛追星的每個人。（翻攝自YouTube）挖海盆還精心製作字幕獻給熱愛追星的每個人。（翻攝自YouTube）

挖海盆還精心製作字幕獻給熱愛追星的每個人。（翻攝自YouTube）挖海盆還精心製作字幕獻給熱愛追星的每個人。（翻攝自YouTube）

