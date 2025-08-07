台積電站上歷史天價1180 金鐘戲王爽賺千萬

〔記者邱琬智／台北報導〕台灣護國神山台積電（TSMC）今天股價強勢上攻，站上歷史天價1180元，讓一票存股台積電的演藝圈股民笑開懷。金鐘戲王姚淳耀向來是台積電鐵粉，持有至少10張股票，光靠這一檔市值估算，身價至少千萬起跳。

「關稅帝君」美國總統川普今天丟出震撼彈，將對所有輸美晶片、半導體開徵高100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。台灣護國神山台積電目前已拍板在美投資1650億美元，也就是說已有0關稅防護罩，加上蘋果（Apple）同步宣布加碼投資美國6000億美元，蘋果又是台積電最大客戶，市場預期訂單動能將進一步激勵股價，促使台積電今早一開盤即以今年最高點1160元開出，終場以1180元收盤刷新紀錄。

金鐘戲王姚淳耀投資眼光精準，早在台積電200多元即入手10張長抱至今。（資料照，記者王文麟攝）

金鐘戲王姚淳耀不只戲演得精湛，投資眼光也精準。受封「藝界股神」的他曾自曝早在台積電200多元時即買進10張，至今未賣出。若以今日收盤價1,180元估算，加計一年4次股利進帳，帳面獲利高達上千萬！

吳淡如長年提倡「定期定額」投資法，尤其偏好台積電等績優股。（資料照，記者姚岳宏攝）

其實演藝圈不少價值型投資者，信奉台積電，如吳淡如長年提倡「定期定額」投資法，尤其偏好台積電等績優股。她曾保守透露至少擁有數張，做為退休金核心配置之一。

陶晶瑩趁今年4月台積電暴跌時逢低加碼。（資料照，記者陳奕全攝）

陶晶瑩也是台積電擁護者，今年4月關稅衝擊暴跌，她更逢低進場，強調：「台積電這種股票，一定要買啊！」若在今年4月9日台積電最低點780元進場至今，一張海賺40萬元，投資眼光投樣犀利。

