晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閩南狼曝「統戰片內幕」與八炯撕破臉！鍾明軒哭整晚回應了：終於被還原

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源日前上傳影片爆昔日戰友、反共網紅「八炯」溫子渝效法納粹，引發爭議。昨（6）日，閩南狼再丟震撼彈開撕，聲稱當初引爆討論的統戰片，雖然題材是真實的，但部分內容未完整查證，進而引起網紅鍾明軒被圍剿，讓他心裡不好受。今（7）日，鍾明軒發文表示：「昨天我看了閩南狼的影片，整整哭了一晚」。

鍾明軒曬出自己過往與前總統蔡英文的合照。（翻攝自臉書）鍾明軒曬出自己過往與前總統蔡英文的合照。（翻攝自臉書）

鍾明軒今日稍早前在臉書發文寫下：「昨天我看了閩南狼的影片，整整哭了一晚。不是因為終於等到一句真相，而是因為那段曾經無人相信的痛，終於被還原。」鍾明軒還表示當初他被塑造成一個惡意投共、為中國服務的象徵，但那是完全錯誤的形象，是自己從未做過的事。而現在透過閩南狼說出這段影片背後的「製作真相」，證明鍾明軒當初所承受的輿論攻擊，是建構在一場刻意操弄的誤導上。

鍾明軒表示，看了閩南狼的影片，整整哭了一晚。（翻攝自臉書）鍾明軒表示，看了閩南狼的影片，整整哭了一晚。（翻攝自臉書）

鍾明軒坦言：「我可以承認一件事：我真的去過中國。我也真的因為語言、文化、宗教信仰的共同記憶，想更深入理解這個龐大的華人社會。那是一個探索，而不是效忠。」而他更強調：「當我看到曾經在中國拿資源、今天卻以反共為名繼續賺台灣錢的人，被捧為英雄；而我，只是自費旅行、誠實紀錄的創作者，卻被定罪、封殺、攻擊到生不如死……我想問一句：這是台灣的價值嗎？」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中