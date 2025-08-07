閩南狼曝「統戰片內幕」與八炯撕破臉！鍾明軒哭整晚回應了：終於被還原

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源日前上傳影片爆昔日戰友、反共網紅「八炯」溫子渝效法納粹，引發爭議。昨（6）日，閩南狼再丟震撼彈開撕，聲稱當初引爆討論的統戰片，雖然題材是真實的，但部分內容未完整查證，進而引起網紅鍾明軒被圍剿，讓他心裡不好受。今（7）日，鍾明軒發文表示：「昨天我看了閩南狼的影片，整整哭了一晚」。

鍾明軒曬出自己過往與前總統蔡英文的合照。（翻攝自臉書）

鍾明軒今日稍早前在臉書發文寫下：「昨天我看了閩南狼的影片，整整哭了一晚。不是因為終於等到一句真相，而是因為那段曾經無人相信的痛，終於被還原。」鍾明軒還表示當初他被塑造成一個惡意投共、為中國服務的象徵，但那是完全錯誤的形象，是自己從未做過的事。而現在透過閩南狼說出這段影片背後的「製作真相」，證明鍾明軒當初所承受的輿論攻擊，是建構在一場刻意操弄的誤導上。

鍾明軒表示，看了閩南狼的影片，整整哭了一晚。（翻攝自臉書）

鍾明軒坦言：「我可以承認一件事：我真的去過中國。我也真的因為語言、文化、宗教信仰的共同記憶，想更深入理解這個龐大的華人社會。那是一個探索，而不是效忠。」而他更強調：「當我看到曾經在中國拿資源、今天卻以反共為名繼續賺台灣錢的人，被捧為英雄；而我，只是自費旅行、誠實紀錄的創作者，卻被定罪、封殺、攻擊到生不如死……我想問一句：這是台灣的價值嗎？」。

