aespa公布新巡演開跑！「第一輪沒有台灣」台粉流淚

韓國人氣女團aespa，左至右為Giselle、Ningning、Winter、Karina。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國人氣女團aespa昨（6）公開一張宣傳海報，宣布開始新一輪的巡演，巡演將於8／29從首爾出發，之後會在福岡、東京、愛知、曼谷、大阪、香港、澳門、雅加達開唱，消息一公布立刻引起台灣粉絲哀號「居然沒有台灣」！

aespa公開新巡演宣傳海報，不過第一輪公布的巡演地點沒有台灣。（翻攝自X）

這次巡演公布讓許多台灣粉絲都相當心碎，不過海報上的「AND MORE」似乎透露著一絲玄機，代表之後還有更多場次會公布，台灣MY（粉絲名）們紛紛推測「希望是場地還沒喬好」。

aespa上次來台是參加「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」拼盤演唱會。（希林國際提供）

aespa上次來台是今年4月參加「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」拼盤演唱會，之後的6月更是帶著新單曲〈Dirty Work〉回歸，讓台灣粉絲都非常期待aespa再次來台獻唱新曲。

