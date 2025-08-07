晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

aespa公布新巡演開跑！「第一輪沒有台灣」台粉流淚

韓國人氣女團aespa，左至右為Giselle、Ningning、Winter、Karina。（翻攝自X）韓國人氣女團aespa，左至右為Giselle、Ningning、Winter、Karina。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國人氣女團aespa昨（6）公開一張宣傳海報，宣布開始新一輪的巡演，巡演將於8／29從首爾出發，之後會在福岡、東京、愛知、曼谷、大阪、香港、澳門、雅加達開唱，消息一公布立刻引起台灣粉絲哀號「居然沒有台灣」！

aespa公開新巡演宣傳海報，不過第一輪公布的巡演地點沒有台灣。（翻攝自X）aespa公開新巡演宣傳海報，不過第一輪公布的巡演地點沒有台灣。（翻攝自X）

這次巡演公布讓許多台灣粉絲都相當心碎，不過海報上的「AND MORE」似乎透露著一絲玄機，代表之後還有更多場次會公布，台灣MY（粉絲名）們紛紛推測「希望是場地還沒喬好」。

aespa上次來台是參加「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」拼盤演唱會。（希林國際提供）aespa上次來台是參加「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」拼盤演唱會。（希林國際提供）

aespa上次來台是今年4月參加「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」拼盤演唱會，之後的6月更是帶著新單曲〈Dirty Work〉回歸，讓台灣粉絲都非常期待aespa再次來台獻唱新曲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中