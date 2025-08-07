晴時多雲

娛樂 最新消息

家寧被起訴裝沒事！開心發文遭譙爆：帳本先拿出來

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，經營者之一的Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅；新北地檢署介入偵辦後，家寧被依妨害電腦使用罪起訴後，不過她今（7日）則開心分享拍攝新影片的過程「充滿溫度與驚喜」，自稱非常期待剪輯成果盼能帶給粉絲感動，不料卻遭網友們一面倒留言嗆爆。

張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）張家寧（左）未經Andy同意擅自更改YouTube頻道密碼，涉妨害電腦使用罪。（組合照，翻攝自YouTube）

家寧深陷頻道金流爭議仍動作頻頻，針對外切要求的「金流真相」至今未正面回應，稍早更自顧自地開心發文，提及「今天拍了一支影片 光是拍的過程就充滿溫度和驚喜～我自己都好期待剪完的樣子，你們一定會喜歡的，影片即將上線，敬請期待！」

家寧開心發文。（翻攝自Threads）家寧開心發文。（翻攝自Threads）

儘管家寧試圖以輕鬆語氣重建信任，但留言區幾乎被質疑與嘲諷洗版，大批網友群起怒嗆，「不要吵啦！帳本先拿出來再說」、「完全不想看啊，又沒那個價值」、「帳本不要偷偷剪掉就好！」、「妳沒辦法拍出有溫度跟驚喜，妳不是ANDY。」甚至還有人批評她「涉案卻一直裝沒事，這樣活著不累嗎？」、「臉不紅氣不喘地亂回覆，真的有當政治人物的潛力！」顯見爭議尚未平息。

Andy與家寧分手後徹底撕破臉，雙方不顧昔日情分對簿公堂，新北地檢署偵結起訴張母曾淑惠涉嫌侵占頻道廣告與業配收入、商標權益共計4318萬餘元，另與張父張國龍及胞妹張家芸逃漏稅逾572萬元；張家寧則被控變更頻道密碼，阻擋Andy使用涉妨害電腦使用罪。如今，家寧發文轉向生活、創作內容，卻未針對金流問題進一步說明，導致輿論信任度持續下探，社群風向也難以扭轉。

點圖放大header
點圖放大body

