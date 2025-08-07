晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《角頭-鬥陣欸》太爽了！黃鐙輝「放開來」激戰20女優、是元介全裸愛愛

《角頭-鬥陣欸》今舉辦媒體試片。（記者胡舜翔攝）《角頭-鬥陣欸》今舉辦媒體試片。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕暑假話題大片《角頭-鬥陣欸》今（7）舉辦媒體試片，全場座無虛席，首次演出「角頭」系列的黃鐙輝、是元介都有大尺度戲，前者更是一次「激戰」20名台灣女優，讓「蠍子」張懷秋有些吃味說：「為何我的待遇差這麼多！」

黃鐙輝坦言第一次跟全裸女優拍戲有點緊張。（記者胡舜翔攝）黃鐙輝坦言第一次跟全裸女優拍戲有點緊張。（記者胡舜翔攝）

黃鐙輝被問和全裸女優拍戲感想，他坦言第一次有點緊張，前幾顆鏡頭更是沒進入狀況，「後來鄭人碩告訴我『放開來』，後來灌了一杯高粱就拚了。」

這次堪稱黃鐙輝從影以來「尺度最大」，笑說沒有一次對過20幾個的，規模很大，問他是否有起生理反應？他回：「不用有反應啦，只要囂張就好」，最後拍了至少4小時。

問到老婆萁萁對親密戲的想法？黃鐙輝說沒特別報備，「她都OK，也都知道事先要拍什麼，會有什麼狀況」，但話鋒一轉，他笑稱「電影上映後，想送老婆出國，能去多遠就去多遠。」

是元介演出的警察還有全裸性愛戲，現場有親密指導。（記者胡舜翔攝）是元介演出的警察還有全裸性愛戲，現場有親密指導。（記者胡舜翔攝）

是元介演出的警察還有全裸性愛戲，他分享現場都有「性愛指導老師」，因此不太擔心，隨後意識到口誤，立刻改口是「親密指導」，笑翻眾人；他還說，第一次定妝只收到襪子和交代做防護，不過現場都有清場，保護措施也都做得很好。

懷秋在《角頭-鬥陣欸》有泡澡戲，算是很認真在泡澡。（記者胡舜翔攝）懷秋在《角頭-鬥陣欸》有泡澡戲，算是很認真在泡澡。（記者胡舜翔攝）

懷秋在《角頭-鬥陣欸》出獄後，行為不加收斂，還有場和辣妹泡澡戲，雖然尺度不及黃鐙輝，但他自我安慰說，「當時是冬天拍的，水溫剛剛好，不會拍到發抖，算是很認真在泡澡。」

吳念軒（左起）、喜翔、黃鐙輝。（記者胡舜翔攝）吳念軒（左起）、喜翔、黃鐙輝。（記者胡舜翔攝）

今包括高捷、王識賢、張懷秋、張再興、是元介、吳念軒、喜翔、黃冠智、唐振剛、黃鐙輝、黃尚禾、黃騰浩等主要演員全數登場宣傳，眾人擺出「該出手了」的手勢，一起打響試片宣傳第一炮。《角頭-鬥陣欸》8月21日全台上映。

張懷秋（左起）、黃騰浩、是元介。（記者胡舜翔攝）張懷秋（左起）、黃騰浩、是元介。（記者胡舜翔攝）

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中