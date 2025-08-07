《角頭-鬥陣欸》太爽了！黃鐙輝「放開來」激戰20女優、是元介全裸愛愛

《角頭-鬥陣欸》今舉辦媒體試片。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕暑假話題大片《角頭-鬥陣欸》今（7）舉辦媒體試片，全場座無虛席，首次演出「角頭」系列的黃鐙輝、是元介都有大尺度戲，前者更是一次「激戰」20名台灣女優，讓「蠍子」張懷秋有些吃味說：「為何我的待遇差這麼多！」

黃鐙輝坦言第一次跟全裸女優拍戲有點緊張。（記者胡舜翔攝）

黃鐙輝被問和全裸女優拍戲感想，他坦言第一次有點緊張，前幾顆鏡頭更是沒進入狀況，「後來鄭人碩告訴我『放開來』，後來灌了一杯高粱就拚了。」

請繼續往下閱讀...

這次堪稱黃鐙輝從影以來「尺度最大」，笑說沒有一次對過20幾個的，規模很大，問他是否有起生理反應？他回：「不用有反應啦，只要囂張就好」，最後拍了至少4小時。

問到老婆萁萁對親密戲的想法？黃鐙輝說沒特別報備，「她都OK，也都知道事先要拍什麼，會有什麼狀況」，但話鋒一轉，他笑稱「電影上映後，想送老婆出國，能去多遠就去多遠。」

是元介演出的警察還有全裸性愛戲，現場有親密指導。（記者胡舜翔攝）

是元介演出的警察還有全裸性愛戲，他分享現場都有「性愛指導老師」，因此不太擔心，隨後意識到口誤，立刻改口是「親密指導」，笑翻眾人；他還說，第一次定妝只收到襪子和交代做防護，不過現場都有清場，保護措施也都做得很好。

懷秋在《角頭-鬥陣欸》有泡澡戲，算是很認真在泡澡。（記者胡舜翔攝）

懷秋在《角頭-鬥陣欸》出獄後，行為不加收斂，還有場和辣妹泡澡戲，雖然尺度不及黃鐙輝，但他自我安慰說，「當時是冬天拍的，水溫剛剛好，不會拍到發抖，算是很認真在泡澡。」

吳念軒（左起）、喜翔、黃鐙輝。（記者胡舜翔攝）

今包括高捷、王識賢、張懷秋、張再興、是元介、吳念軒、喜翔、黃冠智、唐振剛、黃鐙輝、黃尚禾、黃騰浩等主要演員全數登場宣傳，眾人擺出「該出手了」的手勢，一起打響試片宣傳第一炮。《角頭-鬥陣欸》8月21日全台上映。

張懷秋（左起）、黃騰浩、是元介。（記者胡舜翔攝）

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法