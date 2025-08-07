大愛4劇衝亞洲影視獎！班鐵翔角逐男配淡定吐心聲

班鐵翔《你好 我是誰 2》入圍亞洲影視內容大獎最佳男配角。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛電視持續以真人真事為基礎創作戲劇，傳遞社會正能量的初衷始終不變。隨著拍攝方式與製作團隊的全面改革，大愛劇展現全新風貌，並獲得國際肯定，在2025年「亞洲影視內容大獎」（ContentAsia Awards）中，共有四部大愛劇入圍「電視節目類」四項大獎。

宋偉恩以血癌病患角色入圍最佳男主角，感謝原型人物「朱頤」帶來的勇氣。（大愛提供）

由宋偉恩主演的《血·拾人生》，以血癌病患為主軸，感人至深，他也憑藉此劇入圍「最佳男主角獎」。宋偉恩感性表示：「我很幸運可以成為其中一份子，這是大家一起完成的作品。」他感謝《血·拾人生》的主創團隊、大愛電視以及一路支持他的家人與夥伴，最後也感念劇中已離世的原型人物朱頤，感謝他「帶給這個世界的勇敢與力量」。

徐灦翔《生日快樂》飾演癌末病友，表現觸動人心，入圍最佳男配角。（大愛提供）

描繪東台灣第一間安寧病房設立故事的《生日快樂》，由徐灦翔飾演頭頸癌末期病友，他與在《你好 我是誰 2》中飾演失智症患者的班鐵翔，雙雙入圍「最佳男配角獎」。

班鐵翔角逐男配角獎，淡然回應得不得獎早是平常心。（大愛提供）

班鐵翔得知入圍後，太太忍不住興奮高呼：「感謝主！」而演戲逾四十年的班鐵翔則淡然以對：「得不得獎早已平常心，能入圍是許多條件配合的結果。」他也感性地說：「三年出狀元，十年出戲子，要當個好演員真的不容易，很感謝太太一直默默在背後支持。」

杜蕾《在光裏的人》飾演腦麻病患勇奪最佳女配角入圍，展現動人生命力。（大愛提供）

此外，聚焦嘉義大埔鄉偏鄉醫療議題的《在光裏的人》，由杜蕾飾演一名罹患重度腦性麻痺與小腦萎縮的患者，精湛演出為她贏得「最佳女配角獎」提名。

