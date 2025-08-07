晴時多雲

娛樂 日韓

老公最先發現「As One」李珉遺體 哀痛親發聲

韓國女團「As One」成員李珉陳屍家中，大她2歲的老公是第一個發現者。（翻攝自X）韓國女團「As One」成員李珉陳屍家中，大她2歲的老公是第一個發現者。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團「As One」成員李珉本月5日被發現陳屍家中，享年47歲。第一個發現李珉遺體的是大她2歲的老公，死因目前未對外公布，但老公親自發聲表示突然的噩耗讓他陷入極大衝擊與悲傷。

李珉過世消息太過突然，老公希望低調處理，預計9日出殯。（翻攝自X）李珉過世消息太過突然，老公希望低調處理，預計9日出殯。（翻攝自X）

李珉的老公大她2歲，是一名上班族，兩人2013年於夏威夷結婚。當日李珉老公下班一回到家，就發現已經斷氣的妻子，目前警方正在調查死因，李珉老公強忍悲傷，還要一手操辦喪禮事宜，也將擔任喪主送妻子最後一程，預計9日上午5點30分出殯。

李珉老公委託所屬公司BRANDNEW MUSIC發聲，表示突然來的悲報讓家屬跟公司全職員都陷入極大的衝擊與悲傷，希望能安靜地處理葬禮儀式，並為已逝者祈福，期望獲得安息，感謝各界關心。

