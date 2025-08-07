晴時多雲

娛樂 最新消息

黃嘉千怨懟「台商爸1年只陪10天」 爆哭吐怨氣：父女失聯多年

〔記者蕭方綺／台北報導〕明天是8月8日父親節，黃嘉千在宣傳舞台劇《明星養老院》趁機對爸爸說聲「我愛你」，也分享近幾年對於父女關係的心得。她坦言爸爸長期在泰國做生意有成，是當地最大玩具廠老闆，但其實父女間有心結，好幾年她都不想接爸爸打來的電話，父女關係變得很緊繃。直到三年前，她才主動打電話給爸爸，傾訴出心中的感受。

黃嘉千宣傳《明星養老院》。（金星文創提供）黃嘉千宣傳《明星養老院》。（金星文創提供）

黃嘉千說：「不管幾歲，親子之間可以真誠的表達感情，是非常美好的。」她在《明星養老院》飾演失憶的偶像女團成員，現實生活中，爸爸從她小時候長期在國外工作，只有過年期間能回台灣陪小孩十天，就要離開。

黃嘉千小時候不覺得缺少父愛，因為爸爸很顧家；可是長大後，發現自己內心對爸爸有心結，儘管知道爸爸盡力了，但分配給小孩的時間實在太少，好幾年她都不想接爸爸打來的電話，父女關係變得很緊繃。

三年前，她忽然覺得父女之間這樣卡著不講話很可惜，尤其想到自己的信仰是父親送給她的禮物，基於對天父的愛，讓她主動打電話給爸爸，和盤托出心中的感受。

黃嘉千與爸爸小時候也有美好的游泳親子時光。（黃嘉千提供）黃嘉千與爸爸小時候也有美好的游泳親子時光。（黃嘉千提供）

她告訴爸爸自己對爸爸這幾十年來分給他們的時間這麼少，很憤怒、生氣，但是又知道爸爸是個很盡責的好爸爸、更謝謝爸爸給了她如此美麗的生命與信仰，種種矛盾情緒衝擊讓她在電話裡哭到爆，爸爸在電話中也落淚表示自己真的很抱歉、心裡真的很「艱苦」，還不時說「妳說，爸爸在聽！」鼓勵她繼續傾訴。

