女星奪戲劇獎沒慶功「獎金全砸兒子夏令營」！哀嚎：好像太務實

〔記者蕭方綺／台北報導〕張稜榮獲第一屆臺北戲劇獎音樂劇類女演員獎，這次將再度攜手王為，搭檔合作舞台劇《親愛的彼得先生》，重現這段笑中帶淚、感人又貼近人心的婚姻七百日風景。剛抱回音樂劇女演員獎的張稜，還沒來得及開香檳慶祝，就先把獎金很務實地投入了孩子的夏令營費用，笑說：「我好像太實際了！」

張稜（左）、王為在舞台劇《親愛的彼得先生》重現婚姻風景。（果陀劇場提供）

由於劇場排練和演出相當耗時，尤其演出大多集中在週末，對一位職業媽媽來說，時間簡直是高難度拼圖，只好安排小孩參加夏令營、安親班，週末還得靠家人輪番支援，更別說兒子快要有自己的房間了，裝修費也得從獎金裡開支，一切就像《親愛的彼得先生》裡的情節照進現實，每天為柴米油鹽醬醋茶忙到天昏地暗。

張稜以《親愛的彼得先生》榮獲第一屆臺北戲劇獎音樂劇類女演員獎。（果陀劇場提供）

但最讓她感動的是，頒獎典禮當天家裡的「應援直播場」，先生帶著兒子在家吃披薩、看直播，當主持人在台上講話時，小孩竟急得對爸爸大喊：「不要講那麼多話！我要看媽媽啦！」在她得獎的那一刻，父子倆在客廳歡呼尖叫，張稜笑說：「那一刻，我真的覺得一切都值得了！不只是這個獎，更是家裡這兩位『最佳男配角』的全力支持。」

《親愛的彼得先生》將於10／11–10／12於臺灣戲曲中心大表演廳演出，購票請上Opentix售票系統。

