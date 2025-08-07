葉珂疑親口認了「剛生完寶寶」 首揭分手黃曉明內幕

葉珂近日疑在直播中承認自己有生小孩。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明2024年9月認愛網美葉珂，沒想到葉珂爭議不斷，之後傳出兩人分手，不過葉珂卻數度被拍到挺孕肚現蹤街頭，不知肚中懷的是否為黃曉明的骨肉，兩人的關係讓外界霧裡看花。近日，葉珂開直播與網友互動，過程中脫口1句話疑透露自己剛生產完，再度引外界關注。

葉珂透露已與黃曉明分手且「生完寶寶」，不過她生下的孩子依舊不知是否為黃曉明的骨肉。（香港星島日報）

葉珂近日在直播中詢問網友「你們覺得我一個33歲女人，然後還是生完寶寶的，那我保養的還可以嗎，是不是還可以？」，更在直播中提到與黃曉明的關係，她透露兩人是因為現實原因分手，不過跟黃曉明在一起的期間，對方教會她許多為人處世的道理，以及商業經營技巧，這些東西也成為這段關係的紀念。

葉珂一席話讓網友炸鍋狂留言，「所以真的生了？」、「是誰的孩子」、「小孩是黃曉明的嗎？」，但至今她依舊沒對外回應，但該直播中的言論仍被認為是正式承認生了黃曉明的孩子。

