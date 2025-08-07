晴時多雲

娛樂 日韓

比嘉愛未IG曝光新照 粉絲狂問上衣哪裡買？

比嘉愛未身上穿的白色上衣受到觀眾喜愛。（翻攝自X）比嘉愛未身上穿的白色上衣受到觀眾喜愛。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本電視台節目《おしゃれクリップ》今（7）日更新官方IG帳號，曝光女星比嘉愛未近況，沒想到許多粉絲被她身上穿的白色雙肩挖洞上衣「燒」到，大讚可愛，還狂問哪裡買得到。

節目組表示：這張照片是用節目專用智慧型手機拍攝照片的企劃，這次的畫面是上期嘉賓比嘉愛未在錄影結束後留下的照片。本月3日比嘉愛未參加節目時在現場所拍攝的照片，粉絲看到之後紛紛覺得畫面中的比嘉愛未跟平常帥氣的形象不一樣，展現出調皮的一面。

比嘉愛未出身沖繩。（翻攝自X）比嘉愛未出身沖繩。（翻攝自X）

比嘉愛未在節目中也分享了自己學生時代的事情，來自沖繩的她高中一年級加入經紀公司，以模特兒身分出道，不過當時父親非常反對她踏入演藝圈。20年後，比嘉愛未收到父親寄給她的第一封信時，感動落淚，開心父親終於認同她的努力。

比嘉愛未談到父親當年阻止她進入演藝圈時落淚。（翻攝自X）比嘉愛未談到父親當年阻止她進入演藝圈時落淚。（翻攝自X）

比嘉愛未演出《天國的來信》後，高中畢業就搬到東京居住。2007年比嘉愛未演出NHK晨間小說連續劇《旅館之嫁》女主角之後，星途逐漸順遂，她也獲得第54屆日劇學院獎特別獎肯定。

觀眾對她在節目上穿的白色露肩連身裙超級感興趣，大讚比嘉愛未穿起來非常翡麗，同時不斷詢問服裝品牌，表示自己也想買一件回家穿。

比嘉愛未在IG曝光的照片讓人覺得與平常的形象非常不同。（翻攝自X）比嘉愛未在IG曝光的照片讓人覺得與平常的形象非常不同。（翻攝自X）

