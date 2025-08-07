沈玉琳罹血癌住院休養 潘若迪天天煲湯送醫院曝近況：狀況不錯

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕沈玉琳日前病倒住院，至今已是第10天，昨（6）日沈玉琳發聲透露確診血癌，接下來會好好治療、休養，並喊話後會有期，震驚演藝圈。而好友潘若迪今（7）日受訪透露沈玉琳目前能吃肉喝湯，狀況一天比一天好。

沈玉琳與潘若迪情同兄弟。（翻攝自臉書）

根據《TVBS新聞網》報導，潘若迪透露沈玉琳目前狀況不錯，能吃肉喝湯，一天比一天好，大家不必太擔心，他也分享，近日幾乎天天都會前往菜市場購買食材，親手煲湯、備補品到醫院看望兄弟沈玉琳，希望他早日康復。另外，潘若迪也喊話「他是一個很有鬥志的鬥士！」一定能夠撐過這個關卡，希望大家不要打擾他的家人，讓他安心休養。

潘若迪幾乎天天煲湯、備補品送往醫院，為好友沈玉琳打氣。（翻攝自臉書）

沈玉琳與潘若迪兩人經典的「老保姆事件」至今仍是經典橋段，上月兩人登上《炎上》更繼續復刻，讓現場觀眾高聲歡呼。而如今好友住院，潘若迪依然用行動支持照護，真的是難能可貴的兄弟情誼。

