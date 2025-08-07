晴時多雲

邵氏雙俠不相往來50年 狄龍罕見談與姜大衛不和恩怨

姜大衛（左）和狄龍因為情同兄弟，曾被稱為「邵氏雙俠」。（翻攝自微博）姜大衛（左）和狄龍因為情同兄弟，曾被稱為「邵氏雙俠」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕影星狄龍與姜大衛兩人曾被並稱為「邵氏雙俠」，兩人情同兄弟，不過後兩人產生心結，竟50年互不往來。港媒曾指兩人因1675年拍攝《傾國傾城》時埋下心結，甚至傳出兩人在片場大打出手消息，但也有人認為根源來自恩師張徹去世，狄龍選擇繼續拍戲未參加恩師葬禮，令姜大衛十分憤怒。近日，狄龍獲得《第8屆馬來西亞國際電影節》終身成就獎，亦在訪問中提及姜大衛。

狄龍接受訪問時罕見談到姜大衛。（翻攝自小紅書）狄龍接受訪問時罕見談到姜大衛。（翻攝自小紅書）

78歲的狄龍榮獲《第8屆馬來西亞國際電影節》終身成就獎，兒子譚俊彥上台獻花，妻子陶敏明也在台下熱烈鼓掌。狄龍先前接受媒體採訪時，老淚縱橫提及自己十分懷念張國榮，另外他也罕見指姜大衛是他「永恆的朋友」。

姜大衛（左）、狄龍曾被並稱為邵氏雙俠。（翻攝自微博）姜大衛（左）、狄龍曾被並稱為邵氏雙俠。（翻攝自微博）

姜大衛先前接受訪問時，指他與狄龍兩人「道不同」，並透露兩人並無聯絡，但也未曾在背後說對方壞話。姜大衛認為兩人之所以漸行漸遠只是因為兩人年紀漸長，發現想法不一樣，所以各走各的路，並不覺得可惜。被問到當年狄龍未出席張徹葬禮導致兩人兄弟情破裂，姜大衛認為這是狄龍的選擇，他無話可說，當時姜大衛也坦言：未來與狄龍合作機會不大。

狄龍（左）與姜大衛早期合作多部作品。（翻攝自微博）狄龍（左）與姜大衛早期合作多部作品。（翻攝自微博）

狄龍則心平氣和的說：我在邵氏那時候很年輕，參加了訓練班，和姜大衛一起出道。因為姜大衛那時候跟張徹導演，是他（張徹）一手培養的，當時人家都說我們兩個孟不離焦、焦不離孟，後來各奔東西，但對我倆並不產生影響，因為真正的朋友不再時間上的，而是永恆的。

