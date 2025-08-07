河北彩伽脫了身材超辣！推台灣獨有「剉冰」為老司機加料

TRE今舉辦行前記者會，12位AV女神降臨南港。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025「TRE台北國際成人展」明天盛大登場，今（7）舉辦行前記者會，「AV最強天后」河北彩伽、涼森玲夢、宮下玲奈、櫻空桃等12位女神降臨南港，邀台灣粉絲度過難忘的女優盛宴。

河北彩伽擔任本屆TRE代言人，推薦特別的「剉冰裝置藝術」。（TRE提供）

今年成人展以「冰雪」設計為主軸，精心打造「剉冰裝置藝術」，記者會上12頂級女優一起「加料」，展示多個主題互動區域，包括白金專屬親密互動、金卡親密接觸、戀戀冰果室、女優馬殺雞等，畫面養眼豐富。

河北彩伽擔任本屆TRE代言人。（記者潘少棠攝）

河北彩伽擔任本屆TRE代言人，提到今年特別打造的「剉冰裝置藝術」，她開心說：「沒想到今年是超大的剉冰造型，還有我最喜歡的芒果！剛剛光是坐在轉盤上，就能感受到夏天清涼的感覺。」

「神之乳美少女」櫻空桃首度接下白金卡。

首度接下白金卡的「神之乳美少女」櫻空桃，直言非常開心接下白金卡重任：「這段時間我也在特訓鋼管舞，請大家期待我的身材，非常期待能見到大家！」

TRE台北國際成人展8日起，一連三天將在南港展覽館2館展開，今年活動全面升，特別是重金打造的「剉冰裝置藝術」結合女優繽紛魅力，將為炎炎夏日帶來沁涼的消暑氣氛。

涼森玲夢。（記者潘少棠攝）

此外，稍早33位大咖女優於上午搶先抵達松山機場，一行人推行李、親切向在場民眾粉絲打招呼，並收下禮物，堪稱松山機場難得一見的「美景」。

