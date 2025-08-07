晴時多雲

娛樂 最新消息

陳孟賢演技大爆發！許常德激賞「可以當演員」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週以「經典影劇主題曲回憶殺」為主題，邀請金牌製作人許常德擔任大來賓，他也難得開金口演唱〈思慕的人〉，經典詮釋情感濃烈、旋律動人的台語老歌。

許常德登《綜藝一級棒》難得開金口唱歌。（中視提供）許常德登《綜藝一級棒》難得開金口唱歌。（中視提供）

節目中，一系列的「瓊瑤經典金曲」，重現四首膾炙人口的戲劇主題曲，分別由陳怡婷深情演唱〈雪珂〉、林姍與吳申梅合唱〈幾度夕陽紅〉、翁鈺鈞詮釋〈彩雲飛〉、郭婷筠則帶來〈煙雨濛濛〉。四位女藝人還特地換上戲劇造型服飾，唯美登場，彷彿帶著觀眾穿越回到當年催淚又夢幻的瓊瑤劇年代，掀起一波回憶殺。

郭婷筠演唱〈煙雨濛濛〉。（中視提供）郭婷筠演唱〈煙雨濛濛〉。（中視提供）

許常德提到自己曾參與〈雪珂〉製作，當年瓊瑤、盛竹如、左宏元是「鐵三角」組合，攜手打造無數經典，「當年只要有機會唱到瓊瑤老師的歌，沒有不紅的」許常德語帶讚嘆。

進行「經典戲劇對唱」單元時，共有四組歌手男女對唱，重現戲劇金曲的動人時刻。許志豪與翁鈺鈞深情詮釋〈夢中的情話〉，唱出戀人間細膩的情感；林姍與陳隨意合唱〈人生路〉，歌聲中流露滄桑與人生歷練；蕭玉芬與吳俊宏演唱〈珍愛只有你〉，甜蜜互動洋溢浪漫氛圍；壓軸由吳美琳搭檔陳孟賢演唱〈今生的願望〉，兩人聲線契合，唱出深情相守的承諾。獨唱部分，杜忻恬選唱〈承諾〉，歌聲中有著堅定的柔情；李子森挑戰〈鬼迷心竅〉，演繹風格成熟，展現獨特魅力；許志豪帶來〈一剪梅〉，嗓音讓人陶醉。

《綜藝一級棒》陳孟賢（左）歌中劇演技獲讚可以往演員發展。（中視提供）《綜藝一級棒》陳孟賢（左）歌中劇演技獲讚可以往演員發展。（中視提供）

在歌中劇橋段，陳孟賢成了街頭藝人，面對飾演騙子的陳隨意、為情所困的沈建豪，陳孟賢都能機智應對，精湛的演技與即興反應成為全場亮點，連許常德都忍不住誇讚：「陳孟賢真的可以往演員方向發展。」隨後他與陳隨意合唱〈命運的吉他〉，濃厚的復古情調配合劇情鋪陳，令人回味無窮。

《綜藝一級棒》杜忻恬（左起）、李子森合唱〈酒矸倘賣嘸〉。（中視提供）《綜藝一級棒》杜忻恬（左起）、李子森合唱〈酒矸倘賣嘸〉。（中視提供）

兩小時節目可說是絕無冷場，因為到了最終壓軸單元「金馬獎電影主題曲」，郭婷筠、吳美琳帶來〈金罵沒ㄤ〉，以俏皮活潑的演出瞬間炒熱全場氣氛；李子森與杜忻恬合唱經典曲目〈酒矸倘賣嘸〉，悅耳的美聲為整場節目畫下完美句點。

