娛樂 最新消息

黃鐙輝聞沈玉琳病況認「不好聯絡」 盼荒謬大師早日回歸

〔記者鍾志均／台北報導〕黃鐙輝今（7）出席《角頭-鬥陣欸》試片，被問沈玉琳近況，黃鐙輝說上次和他見面是錄製《綜藝大熱門》，坦言對方氣色沒有很好，還認了「不好聯絡」，多半是傳訊息關心。

黃鐙輝今出席《角頭-鬥陣欸》試片，被問沈玉琳近況。（資料照，記者潘少棠攝）黃鐙輝今出席《角頭-鬥陣欸》試片，被問沈玉琳近況。（資料照，記者潘少棠攝）

沈玉琳爆出罹血癌，同上綜藝節目的黃鐙輝透露，當時看到沈玉琳，不覺得他氣色好，至於確診血癌，黃表示有上網查詢相關資訊，「這病況需要透過醫療，好好和它相處，之後還要好好做復健。」

黃鐙輝喊話「希望他（沈玉琳）早日康復，回歸荒謬大師位置。」更不忘幫電影宣傳，放話：「他趕快回來，一出來就能去看電影，我會立刻請他看。」

全新加入「角頭」陣容的黃鐙輝在片中豔福不淺，同時和20多名女優尬戲，尤其女演員們3點全露，尺度超大，讓黃鐙輝捏把冷汗，搞笑稱（電影）正式上映後，「想送萁萁（老婆）出國，越遠越好。」《角頭-鬥陣欸》8月21日在台上映。

