晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成龍升格當阿公？ 疑與房祖名破冰同框照曝光

成龍（右）與林鳳嬌（中）的獨生子房祖名。（香港星島頭條）成龍（右）與林鳳嬌（中）的獨生子房祖名。（香港星島頭條）

〔記者馮亦寧／台北報導〕71歲武打明星成龍以一身武藝活躍於影壇，連好萊塢也封他為影壇長青樹，他是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人。今年4月他又獲得瑞士電影節頒發終身成就獎，頒獎典禮將於8月9日舉行，他提早到達當地，又被拍到與兒子房祖名一起散步，似乎已經對房祖名過去吸毒一事釋懷。

房祖名2014年傳出呼麻事件，讓成龍震怒。（翻攝自臉書）房祖名2014年傳出呼麻事件，讓成龍震怒。（翻攝自臉書）

房祖名2014年曾經爆發涉嫌容留他人吸毒罪，遭到北京警方拘捕6個月，罰款2000元人民幣（約新台幣8287元）。事後根據中國媒體報導，房祖名首次接觸毒品地點是荷蘭，被捕時已有8年毒史。成龍事後不但在微博致歉，直言對房祖名行為感到憤怒、震驚、痛心、羞愧，他表示「我教子無方，也要負起責任」。

成龍（左）與房祖名被網友拍到在瑞士一起散步。（翻攝自小紅書）成龍（左）與房祖名被網友拍到在瑞士一起散步。（翻攝自小紅書）

此次成龍到瑞士參加活動，兒子房祖名也同行，有網友目擊兩人在當地散步，成龍身穿白色T恤並戴著帽子，房祖名則著黑衣緊跟在成龍後方。

先前傳出房祖名已於2024年被週刊報導與小他11歲的歌手葉子淇穩頂交往，甚至大方替女方置產，成龍也隨之升格秘密當阿公，現在看到父子二人漫遊瑞士，看似冰釋前嫌。

成龍兒子房祖名與歌手葉子淇傳出緋聞。（翻攝自IG）成龍兒子房祖名與歌手葉子淇傳出緋聞。（翻攝自IG）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中