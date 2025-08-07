成龍升格當阿公？ 疑與房祖名破冰同框照曝光

成龍（右）與林鳳嬌（中）的獨生子房祖名。（香港星島頭條）

〔記者馮亦寧／台北報導〕71歲武打明星成龍以一身武藝活躍於影壇，連好萊塢也封他為影壇長青樹，他是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人。今年4月他又獲得瑞士電影節頒發終身成就獎，頒獎典禮將於8月9日舉行，他提早到達當地，又被拍到與兒子房祖名一起散步，似乎已經對房祖名過去吸毒一事釋懷。

房祖名2014年傳出呼麻事件，讓成龍震怒。（翻攝自臉書）

房祖名2014年曾經爆發涉嫌容留他人吸毒罪，遭到北京警方拘捕6個月，罰款2000元人民幣（約新台幣8287元）。事後根據中國媒體報導，房祖名首次接觸毒品地點是荷蘭，被捕時已有8年毒史。成龍事後不但在微博致歉，直言對房祖名行為感到憤怒、震驚、痛心、羞愧，他表示「我教子無方，也要負起責任」。

成龍（左）與房祖名被網友拍到在瑞士一起散步。（翻攝自小紅書）

此次成龍到瑞士參加活動，兒子房祖名也同行，有網友目擊兩人在當地散步，成龍身穿白色T恤並戴著帽子，房祖名則著黑衣緊跟在成龍後方。

先前傳出房祖名已於2024年被週刊報導與小他11歲的歌手葉子淇穩頂交往，甚至大方替女方置產，成龍也隨之升格秘密當阿公，現在看到父子二人漫遊瑞士，看似冰釋前嫌。

成龍兒子房祖名與歌手葉子淇傳出緋聞。（翻攝自IG）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

