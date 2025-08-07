晴時多雲

娛樂 最新消息

公司老闆突遭刺殺身亡！河智媛抵台報平安 最新動向曝

〔記者林欣穎／台北報導〕河智媛與廉世彬與禹洙漢來台組樂天韓援「三本柱」收獲不少粉絲，不過簽下她們的台灣經紀公司老闆詹智能日前在台中便利商店被持刀砍殺身亡，河智媛動向也受到關注，近期她返台應援也分享近況。

河智媛感謝粉絲支持。（樂天桃猿提供）河智媛感謝粉絲支持。（樂天桃猿提供）

河智媛在台、韓兩地工作行程滿檔，河智媛與禹洙漢兩邊飛，即便時間有限，仍努力擠出時間練舞，並且敬業地完成每一項任務。河智媛笑說，這趟來台行程一樣滿檔，但在團隊的照顧下，還是能獲得良好的休息：「託大家的福，我們才能好好睡上一覺。」

如今下半季賽程正熱烈展開，河智媛再次踏上熟悉的球場，心中滿懷感動地表示：「在全明星賽上見到了許多粉絲，這次又久違地在球場上與大家相見，真的非常懷念和Rakuten的粉絲們一起熱情應援的感覺。」她也溫暖地向支持者喊話：「希望一直支持我們的大家，都能健康又幸福！」

河智媛為女孩們拍下美照。（樂天桃猿提供）河智媛為女孩們拍下美照。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿近兩日迎來連勝佳績，場邊的樂天女孩同樣散發滿滿的歡樂氛圍。河智媛還向攝影師借來相機，親自化身「攝影師」，替女孩們拍下場上的精彩瞬間。離場前她還俏皮地「公主抱」起筠熹，逗趣畫面讓粉絲笑喊：「最喜歡這樣的智媛了！」

對於場上突然變身攝影師，河智媛笑著解釋：「我很喜歡拍照，平常有機會的話，偶爾會借粉絲們的相機或記者們的相機拍照。」她也透露，未來希望能擁有一台屬於自己的相機，紀錄下更多美好時刻。

