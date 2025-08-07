晴時多雲

娛樂 最新消息

中山美穗骨灰未下葬！奠儀不知去向 過世8個月爆糾紛

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中山美穗逝世8個月，沒想到近期卻傳出，明明是姊姊追思會，妹妹中山忍卻什麼都不知情，而中山美穗生前所屬的「Big Apple」則反控真是好心被雷親，不知道中山一家有什麼好抱怨。

中山美穗逝世8個月。（翻攝自IG）中山美穗逝世8個月。（翻攝自IG）

中山美穗在去年12月在浴室發生事故過世，今年4月在東京舉行盛大的告別式，根據《週刊文春》報導，中山美穗的告別式由所屬經紀公司「Big Apple」主辦、唱片公司「King Records」協辦，當時電視台、唱片公司等單位都有給奠儀，不過現在傳出奠儀並未交給家屬，中山忍對此感到相當無奈，奠儀不但不知去向，連追思會的出席名單也一概不知，她找上「Big Apple」也未果。

「Big Apple」公司社長鈴木伸佳對此表示，奠儀本來匯入唱片公司的帳戶，但因為中山美穗的兒子放棄繼承權，繼承人為中山美穗的母親，一直到7月才確認要交給中山忍。鈴木伸佳認為根本是真心換絕情，花了2000萬日圓辦追思會，且奠儀一事早在5月就說明清楚，反控中山忍及經紀人亂散布謠言；中山忍則坦言心情很複雜，不願與中山美穗的經紀公司處於對立面。

