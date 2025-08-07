晴時多雲

大咖天后全來了！空降台東她自嘲是「電器殺手」

戴佩妮、楊乃文、徐佳瑩空降「嗨！出發吧來台東」音樂節。（台東縣政府提供）戴佩妮、楊乃文、徐佳瑩空降「嗨！出發吧來台東」音樂節。（台東縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嗨！出發吧來台東」演唱會讓夏天延續到9月，今搶先公布首波演出名單：楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩3位天后，讓現場粉絲大飽耳福。

楊乃文是第11屆金曲歌后，身為「學姊」她率先表示自己這幾年跟台東特別有緣，尤其前年在台東唱跨年，目睹煙火與星星堆滿天的感動：「我還記得滿天璀璨的煙火在我面前綻放，那一幕真的又漂亮又震撼！」

第25屆歌后戴佩妮對台東充滿想念，因為「距離我上次到台東大學的演出，已經有16年了，很期待可以在漂亮的海邊跟歌迷們見面，也希望有時間可以品嚐到米苔目」。

徐佳瑩很喜歡這次演唱會的名稱。（台東縣政府提供）徐佳瑩很喜歡這次演唱會的名稱。（台東縣政府提供）

徐佳瑩則是在第29屆金曲獎獲得歌后殊榮，她說：「我很喜歡台東，台東有好山好水好空氣，還有很多熱情的人。」她很喜歡這次演唱會的名稱，「我的旅行，通常是比較說走就走的隨性派；而且我一直很想跟家人一起到台東旅行，感覺台東就是闔家旅遊一個很好的選項。」別看楊乃文酷酷的，她說：「只要有時間，我也很喜歡到處走走、品嚐美食，難忘台東的除了米苔目，還有東河包子。」

楊乃文很喜歡到處走走、品嚐美食。（台東縣政府提供）楊乃文很喜歡到處走走、品嚐美食。（台東縣政府提供）

3位歌后唱過大大小小的場子，但在台東這個以大地為舞台的「無圍牆巨蛋」演出，永遠有特別的感受；楊乃文說：「每次在台東戶外滿滿星空的舞台開唱，心情總是格外舒爽，當音樂遇上星空，就是大自然給我們最好的禮物。」徐佳瑩說表示：「在這樣的舞台演出，感覺更放鬆、可以沒有顧慮、更奔放地唱，跟大家的距離也很近，在這樣大自然的環境下演出對歌手來說既舒服又幸福。」

戴佩妮特別祈禱9月的「嗨！出發吧來台東」演唱會順利。（台東縣政府提供）戴佩妮特別祈禱9月的「嗨！出發吧來台東」演唱會順利。（台東縣政府提供）

戴佩妮則興奮表示：「聽說這次演出的場地是在海邊，可以看到滿天星海，期待大家一起跟我享受這個無價的大自然場地。」她去年10月曾到高雄「打狗祭」演出，一上台就因為音樂設備線路出包跟台下歌迷道歉，所以特別祈禱9月的「嗨！出發吧來台東」演唱會順利，自嘲不要再發生「電器殺手」的小插曲，也會特別選幾首比較少唱的歌，要帶給台東樂迷不一樣的感受。

「嗨！出發吧來台東」9月13、14日連續兩天在台東市國際地標登場。

