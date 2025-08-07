藍心湄遭猛男包圍緊貼！薔薔「掏一疊鈔票」驗腰力

〔記者林欣穎／台北報導〕藍心湄主持《女人我最大》本集邀請季芹、Mei、風田、薔薔、草莓、小宮帶來夏日消暑撇步，教觀眾如何透心涼。除了物理性消暑，節目邀來「MUSCLE HIGH」台灣猛男秀，要讓觀眾靠視覺就涼爽，薔薔見裸肌猛男心花怒放，拿起一疊鈔票就往猛男褲襠拍打「驗貨」，炒熱現場氣氛。

薔薔（右二）將鈔票塞進台灣猛男褲頭，一旁的草莓笑開懷。（TVBS提供）

季芹近年跟著老公王仁甫，變成戶外運動達人，累積不少戶外保持涼爽秘訣，她帶來桌上型迷你冷氣，輕巧設計僅用單手就可輕鬆拿起，高CP值引起其他來賓圍觀討論。

她還分享綠油精加上扇子的清涼絕招，她一邊笑著說：「其實傳統的東西就好用。」一邊示範將綠油精擦在頸部，再用扇子搧風，直說靠這方法撐過出國時的炎熱感。

緊接著台灣猛男團體「MUSCLE HIGH」上場，3位「MUSCLE HIGH」代表獻上清涼猛男秀，3人一邊性感熱舞一邊走到嘉賓區脫掉上衣，其中藍心湄還被包圍，讓她害羞得直尖叫。薔薔見猛男火辣，直接掏出一疊鈔票，拍打猛男褲襠，要測試他們的「腰部」實力，還吆喝、鼓吹其他女藝人：「把鈔票塞進他們褲子裡啦！」將現場氣氛瞬間引爆，身為人母的季芹在旁羞得不敢直視，拿鈔票遮住視線，羞喊：「我的手真的伸不出去啦！」

藍心湄（左三）被台灣猛男團體「MUSCLE HIGH」包圍，頻頻尖叫。（TVBS提供）

猛男之一的小宇吐露，表演猛男秀不為人知的苦處，像是被觀眾抓頭髮，甚至抓傷皮膚，「有的女觀眾太興奮，會猛抓我的頭髮，這時要順勢抓著對方的手，引導到別的地方」，說完露出胸口，果然有數條抓傷疤痕，主持人藍心湄感嘆：「也是職災的一種！」

