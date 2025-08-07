晴時多雲

娛樂 最新消息

每年吸600萬人走路更走心 《我的朝聖之路》登澳洲年度票房亞軍

電影《我的朝聖之路》由作者比爾班奈特執導（右），澳洲影帝克里斯海伍德（左）幽默重現比爾的朝聖之路。（海鵬提供）電影《我的朝聖之路》由作者比爾班奈特執導（右），澳洲影帝克里斯海伍德（左）幽默重現比爾的朝聖之路。（海鵬提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲電影《我的朝聖之路》改編自心靈旅程暢銷書《The Way, My Way》，由作者比爾班奈特編導、澳洲影帝克里斯海伍德主演，重現比爾走過約800公里朝聖之路的真實紀錄；是一部關於一個固執又自我中心的老男人，在踏上朝聖之路的過程中，如何與其他朝聖者交會與交心而逐漸放開自己，經歷一場深刻的蛻變。電影將於8月8日在全台上映，是陪爸爸一起觀賞的父親節電影首選。

故事源起，一次西班牙假期，比爾看見公路上一個個旅行者宛如瘋子般疾步行走，發現原來他們都是朝聖者，這勾起了他的好奇心，也深深埋下朝聖的種子。

電影《我的朝聖之路》僅有4位主要角色由專業演員飾演，其餘都是真正的朝聖者。（海鵬提供）電影《我的朝聖之路》僅有4位主要角色由專業演員飾演，其餘都是真正的朝聖者。（海鵬提供）

於是比爾在60歲生日前夕決定去走一趟朝聖之路；一趟說走就走沒有理由的出發，非關信仰，不是去尋找自我，也不是為了療傷或救贖，比爾卻非去不可，太太問他︰「你到底要去幹嘛？」他回答︰「我得去過了才能回答妳 。」太太點頭了，並希望這趟旅程能讓這個固執的傢伙脫胎換骨。

比爾背起秤斤論兩的行囊，踏上這條舉世聞名的「聖雅各之路」，由通往西班牙聖雅各·德·孔波斯特拉大教堂（Santiago de Compostela）的眾多道路所組成，一條從法國橫越橫貫西班牙北部、約長達800公里的朝聖之路，每年吸引600萬人徒步行走並逐年增加中，成為人們朝聖的重要體驗。

電影《我的朝聖之路》獲《澳洲人報》讚譽「看完就想出發、踏上朝聖之路」。（海鵬提供）電影《我的朝聖之路》獲《澳洲人報》讚譽「看完就想出發、踏上朝聖之路」。（海鵬提供）

比爾在旅程的初始就摔傷了膝蓋，一路帶著痛腳和疑問：「我為什麼要這麼做？」展開長征。最後比爾在長達約800公里的聖雅各之路走出了全新的自己，寫出迷人著作《我的朝聖之路》，在各界多年的遊說下，他終於點頭自編自導將《我的朝聖之路》搬上銀幕。

電影從比爾和其他朝聖者的視角，精準的捕捉了朝聖者的挑戰精神、自我省思，以及他們如何醒悟人生最重要的事，獲《澳洲人報》讚譽「看完就想出發、踏上朝聖之路」，風光登上澳洲年度電影票房亞軍，且獲國際影媒讚譽是「迄今最真實展現聖雅各朝聖之路體驗的電影」。有趣的是，片中22個有台詞的角色裡，僅有4位主要角色由專業演員飾演，其餘都是真正的朝聖者。

朝聖之路上每天都有奇蹟發生，只有親自走一趟才能發現。（海鵬提供）朝聖之路上每天都有奇蹟發生，只有親自走一趟才能發現。（海鵬提供）

電影上映後也獲得眾多朝聖者與觀眾的好評︰

★「從現實主義者的角度來看，這部電影既幽默又嚴肅。它激勵人們親身踏上聖雅各之路（Camino）。」

★「朝聖之路上每天都有奇蹟發生，只有親自走一趟才能發現。」

★「它以充滿智慧的方式展現了朝聖之路的人生，真誠的審視了朝聖者們所經歷的各種態度和人際關係。」

★「極簡主義的佳作，聚焦於真正重要的事物。」

★「真實記錄朝聖者的聖雅各之旅——風趣幽默，感人至深，既有身體上的挑戰，也有深刻的見解。風景很不錯！」

★「美好的邂逅、有趣的瞬間，以及精彩的自然風光。即使到了老年，你也能克服一切逆境，實現自己的夢想。」

點圖放大body

