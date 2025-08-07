白冰冰曝神奇經歷！「臉色蒼白、吐黑水」意外結緣玄天上帝

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰製作並主演的三立七點檔《天知道》收視開出紅盤，她感恩之餘，特別展開「感恩之旅」，親自走訪曾協助拍攝的宮廟表達謝意。首站來到她與玄天上帝結緣最早的廟宇──賀聖宮。她說：「很多網友反映家裡沒有有線電視看不到《天知道》，但收視成績依然這麼好，要謝謝玄天上帝！」她笑說是「神助攻」，但友人幽默回應：「不是神助攻，是神自攻。」

《天知道》收視創佳績，白冰冰展開宮廟感恩之旅。（長興影視提供）

《天知道》以玄天上帝為題材，拍攝過程中獲得多間宮廟協助，賀聖宮更是其中貢獻良多的一間。白冰冰感謝地表示：「賀聖宮特別幫忙，完全不收費，全廟裡裡外外都免費提供取景，還借我們辦公室當梳化間，另外還提供兩間禪房讓我和導演休息，很多義工也來當臨演，幫我們省下不少費用。」

白冰冰與玄天上帝的淵源深厚。她回憶，早年一次出外景時，因未打招呼便移動一株盆景，結果盆下有許多蚯蚓，她請人清掃後繼續拍攝，沒想到當晚竟上吐下瀉、臉色慘白，狀況嚴重差點叫救護車。現場有人遞來護身符給她，她一戴上立刻全身冒汗，甚至吐出黑色水，吐完後整個人舒服許多。她這才發現護身符上寫的是「玄天上帝」。

白冰冰（右二）展開《天知道》感恩之旅，首站來到賀聖宮，與宮主王美雲（左二）參拜玄天上帝。（長興影視提供）

之後她回家休息，朋友帶了一位宮主來探望，竟是供奉玄天上帝的賀聖宮宮主王美雲。白冰冰不顧已是深夜，馬上前往賀聖宮參拜。當時的賀聖宮是鐵皮搭建，如今已重建為雕樑畫棟、金碧輝煌的大廟。宮主王美雲身分顯赫，是麗寶集團董事長夫人，與丈夫吳寶田從水泥工做起，篤信玄天上帝，曾靠信仰度過無數難關。夫妻倆斥資20億元、耗時10年，在五股興建賀聖宮，供奉玄天上帝。白冰冰感動說：「其實那塊地如果蓋建案可以賺很多錢，但他們選擇拿來蓋廟。宮主貴為董事長夫人，卻經常在廟裡當志工，還親自擦桌子，我很敬佩他們。」

《天知道》收視創佳績，白冰冰吃素祈求中南部災民能盡快恢復正常生活。（長興影視提供）

對於《天知道》收視告捷，白冰冰特別吃素發願，並祈求中南部水災災情能早日趨緩，「希望老天爺不要再下雨了，讓災民可以早日恢復正常生活。」

