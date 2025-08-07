晴時多雲

馬念先《誰來晚餐》吐婚姻心法 16年相處全靠「不強求」

馬念先（中）到金門拜訪居到日本的淑亭一家人。（公視提供）馬念先（中）到金門拜訪居到日本的淑亭一家人。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視《誰來晚餐16》本週邀請創作歌手馬念先擔任來賓，拜訪從金門移居至日本北海道的淑亭一家人。節目中，馬念先分享他的音樂歷程、婚姻生活與人生體悟，將於本週五（8／8）晚間9點於公視頻道首播。

馬念先是資深創作歌手，身兼樂團主唱、演員與主持人等多重身分，對各種新事物始終充滿好奇心，甚至與太太一同經營寵物雜貨店。節目一開場，他就以招牌笑聲拉近距離，親切表示：「知道受訪家庭喜歡聽我的歌，對我來說真的是很大的榮幸！」他也佩服對方勇敢遠赴日本定居，感性地說：「我如果沒把握85%，可能住個兩三個月就想回來了。」

馬念先擔任《誰來晚餐16》節目嘉賓。（公視提供）馬念先擔任《誰來晚餐16》節目嘉賓。（公視提供）

出道超過30年，馬念先在音樂與影視之間自在切換，這次訪問的夫妻檔也是他的忠實歌迷，熱情關心他的新專輯進度。談到創作節奏，他坦言自己個性不太適合當唱片製作人，「我這個人比較隨性，覺得怎樣都可以。但製作人要果斷，比如今天覺得顏色太淡就要馬上改，但我可能會想，淡一點也有它的味道。」

馬念先在節目中分享16年婚姻保鮮秘訣。（公視提供）馬念先在節目中分享16年婚姻保鮮秘訣。（公視提供）

談到婚姻經營，馬念先也分享與太太相處16年的秘訣。他認為互相尊重、保有空間很重要，「我們家彼此都有各自的空間。我太太個性比較急，所以到了某個年紀，真的需要留一點自己的時間。像開車對我來說就是一種很好的獨處時光。」

他也舉例，夫妻雖有不同意見，例如在養狗這件事上常出現分歧，但兩人總能以包容態度面對。他笑說：「有時候睜一隻眼、閉一隻眼就好，不用什麼事都斤斤計較。」

此外，馬念先也提到照顧長輩的經驗，讓他更懂得「尊重」的重要。他回憶母親過去照顧父親時，家人常有意見，但他後來體會到：「我們只是偶爾回去，真正每天在身邊照顧的人，才是最辛苦的。應該多給她一點尊重和理解。」

《誰來晚餐》第16季現正熱播中，每週五晚間9點於公視頻道首播，並於「誰來晚餐」Facebook粉絲專頁與YouTube頻道同步直播

