一隻阿圓沖繩海邊脫了 跪地辣姿秀出豐滿美胸

91萬YouTuber「一隻阿圓」以分享旅遊、美食等影片走紅。（組合照，翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「一隻阿圓」以分享旅遊、美食等影片走紅，目前頻道有91萬訂閱。近日人在日本沖繩工作兼旅遊的阿圓，不吝曬出辣照與網友分享，只見她穿著比基尼現蹤沙灘，超美的照片立刻吸引萬人朝聖。

阿圓近日飛日本沖繩工作兼旅遊，不忘與網友分享辣照。（組合照，翻攝自IG）

從阿圓曬出的一系列沙灘辣照可見，她穿著一套設計精美的粉紅色比基尼，上頭以小巧圖樣點綴，搭配荷葉邊，隨著她跪地向鏡頭潑沙子的動作，豐滿半球呼之欲出，腰腹的纖細曲線讓人看了都快噴鼻血。

請繼續往下閱讀...

阿圓開心表示，「沖繩的海灘真的好漂亮，細細的白沙配上漸層的藍藍大海，是夏天的氣味」，透露雖然是為了拍片才出國，但仍玩得不亦樂乎。貼文一發出立刻引眾多網友大讚「好美」、「根本寫真集等級」、「太辣了！」。

在 Instagram 查看這則貼文 一隻阿圓（@nanaciaociao）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法