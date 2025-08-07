《F1電影》上映44天登頂全台年度票房冠軍 明天對戰強敵《鬼滅之刃》

布萊德彼特主演的《F1電影》今天將正式登上2025年目前全台年度票房冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「小布」布萊德彼特主演的飆速強作《F1電影》在台票房再突破！截至昨天（6日）全台票房正式衝破台幣4.5億元，成為今年繼「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務：最終清算》後，第2部在台達到此成績的電影，今天也將正式登頂2025年目前的全台年度票房冠軍。

《F1電影》從6月25日在台上映至今，靠著超強口碑帶動票房吸金力，先在上映首週拿下票房冠軍，接下來兩週將冠軍寶座讓給拿下雙週票房冠軍的《侏羅紀世界：重生》，上映第4週再度重奪冠軍寶座，上週末（8月1至3日）更完成「逆襲後三連霸」，共拿下4個週冠，上映44天終於登上年度冠軍。

今年目前僅《不可能的任務：最終清算》及《F1電影》的全台票房突破台幣4.5億元，台北票房目前也僅這兩部片破億，其中《不可能的任務：最終清算》突破台幣1.21億元，《F1電影》則突破1.23億元。

接下來不論是阿湯哥或是小布，都將面對明天（8日）正式在台上映的日本動畫強敵《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，票房冠軍之爭似乎還有變數。《F1電影》持續在台熱映中。

