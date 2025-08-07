Energy父親節前夕全員暴哭！Toro自曝合體看見「魔幻」畫面

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy接受Hit Fm聯播網《HEY！MISS DJ》節目專訪，內容將於8月9日播出，聊到8月8日父親節怎麼過，成員牛奶談及逝世的父親不禁落淚，讓所有人為之動容跟著哽咽鼻酸，Energy展現鐵漢柔情跟歌迷分享：「把握當下不留遺憾，不要怕表達你對家人的愛！」

Energy談及父親全員鼻酸。（Hit Fm聯播網提供）

Energy將於9月6、7日在高雄巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，是否有先安排時間跟家人相聚過父親節？牛奶提到父親幾年前很突然的離開，很遺憾現在不能跟父親過節。從小他父母就離異，當時他不能諒解跟理解父親，跟父親關係並不如此親近，直到他跟父親告別後，整理遺物時發現有一張他與父親跟弟弟的合照，而那張合照在父親臨走前都一直帶在身邊，牛奶說：「我看到那張合照就爆哭了，原來父親有多麼愛我們！」

主持人elsa發現阿弟都還是眼眶泛淚，阿弟坦言，父親就是他眼淚失守的最後防線，父親這個角色對他來說，是很難言喻的身分，無論是他身為父親，或是想到他的父親，對他造成的影響都非常之大，他表示很懂牛奶的心情。

牛奶分享，當他自己成為父親後，才懂得原來父親有多麼愛他們，如果能重來，他一定會好好跟父親相處表達他的愛。為了讓小孩感受到很多的愛，他從自己做起把愛掛在嘴邊。其他成員也跟著撒嬌說：「好棒的父親！好想當牛奶的小孩喔！請養我們！」讓現場氣氛破涕為笑。

主持人elsa詢問書偉是否準備好當爸爸了？書偉表示：「一直有在計畫，等待好消息！」提到父母要帶著三兄弟長大很不容易也非常辛苦，透露他有過一段叛逆期，那時跟父親關係不好，但現在他只要一有空就回家走走陪父母，有時候就算沒什麼聊天，父親看著棒球轉播，他滑著手機，書偉感性地說：「雖然各做各的，但會感受到父親其實很開心有我在身邊陪伴！」

Toro表示，20年前Energy出道時，他曾幻想過Energy一路順利成軍到40歲，雖然後來各自分開，但這次復出合體後，他看到牛奶跟阿弟在後台跟小孩溫馨互動，Toro說，這不是當時他想像的畫面，沒想到會有成員已經是爸爸了，就會感慨在這段時間，Energy的成員各自經歷了時光跟歲月的淬鍊，才能走到今天。

坤達分享，這次Energy能成功合體，最大推手是牛奶的小孩，牛奶想做給他的小孩看，正因為這個動機才讓Energy可以再次回歸，成就精彩，更讓坤達感動地說：「可以感受到牛奶真的是一個非常好的爸爸！」

