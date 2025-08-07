被閻羅王退貨！陳文茜身纏「15顆腫瘤」 曝最新病況：暫時擋住癌王

〔記者林欣穎／台北報導〕資深媒體人陳文茜2024年癌症復發，確診罹患黑色素癌第4期，雖積極接受免疫治療，卻仍頻繁進出醫院，近日她則透過社群分享好消息，提到自己好像「被閻羅王退貨了」。

陳文茜面對病症積極治療，也常在社群上分享近況，昨（6）日她透露從美國回來的最新血液報告出爐，據報告指出，血液中具基因突變的癌細胞DNA量極少，代表免疫治療效果顯著，可以繼續考慮進行免疫治療，並追蹤血液DNA的基因定序看有無變動。

陳文茜罹患黑色素癌第4期。（翻攝自陳文茜臉書）

陳文茜幽默表示自己暫時被閻羅王退貨了，「我的癌細胞目前只存在於舊有的腫瘤，而且它們被免疫藥物打成爛泥殘骸。」而最新的肝切片結果中，也沒有檢查出癌細胞，「切片也不是，血液也沒有癌細胞⋯⋯答案可能是經由免疫療法，我可能暫時擋住了世界級的癌症之王，剩下的癌細胞殘兵，未來繼續殺。」

她透露因為免疫治療的關係，身上留下不少慢性疾病不太能吃東西，也坦言過去這八個月不斷地練習和死亡對話，如今病況出現轉機，陳文茜不忘感謝醫生，「現在的我是幸運的，未來的我是充滿挑戰的。我本不求死，也不求生⋯⋯但病了這麼久，得了這麼惡的癌症，身上攜帶著15個腫瘤（聽起來像聲勢浩大的15星上將）⋯⋯閻羅王，你的退貨，或是暫時退貨，是什麼意思？我邊問，邊深呼吸一口氣，肝臟立刻疼痛，人又叫了一小聲。好吧！有些事，不要問，有些「人」，不必追究。只好說，謝謝你，間羅王，暫時退貨了我。」

