《慶餘年2》揭假死真相！張若昀捲「命案」傳爆打郭麒麟

〔記者傅茗渝／台北報導〕備受期待的古裝大戲《慶餘年》第二季，今（7日）起於中天娛樂台首播。第一季結尾，張若昀飾演的「范閑」遭劉端端飾演的二皇子「李承澤」威脅，對方以師父費介、弟弟范思轍及好友滕梓荊的家人安危作為籌碼，逼他讓步，最終范閑疑似遭刺殺。

第二季開場隨即揭露范閑其實「假死」，原來早在出使北齊時，鑒查院師兄便為他準備了防身腰帶、軟劍與血包，助他成功瞞天過海。范閑假死後火速返京，確認師父與弟弟平安後，開始尋找好友妻兒的下落，進而發現他們可能被送進名為「抱月樓」的妓院，卻也意外揭開一樁更大的事件。

第二季前段劇情的亮點之一，就是「抱月樓命案」。范閑潛入妓院找人時，遇見菜販「老金頭」，得知對方因貧困將女兒賣進青樓，范閑心生不忍，決定籌錢贖人，並查出背後逼良為娼的大東家。沒想到，這位大東家竟是自己的弟弟范思轍（郭麒麟 飾），而范思轍還洋洋得意表示：「整個抱月樓都是咱老范家的產業！」惹得范閑當場痛毆弟弟。張若昀受訪時也透露，特別喜歡與范思轍的打戲。從幕後花絮中可見他壓制郭麒麟狠打的畫面，打到頭髮飛起、完全不手軟，展現出兄弟間的「相愛相殺」情誼。

郭麒麟飾演的范思轍在第一季便以「行走的計算機」形象走紅，40秒內飆出200多字，立馬算出開書局的利潤。第二季中他依舊本性難改，愛錢如命、商業頭腦超群，造型上更誇張地戴上大金鍊，活脫脫一副「地主家的傻兒子」。除了「抱月樓事件」，本季也迎來范閑大婚，范思轍甚至動腦筋要靠哥哥婚禮賺錢，把出席資格拿來拍賣，還妄想靠哥哥反覆結婚致富，自稱「為了成為慶國首富，只能委屈嫂子了，和離後還能復合」。

第二季中，郭麒麟延續第一季的「跪」公子形象，為自己闖下的禍不斷下跪。有一場戲，他才剛見嚴肅父親一面就立刻跪下認錯，被問為何這麼快下跪，他笑說：「這氣氛我熟。」幽默台詞為劇情增添不少笑點。他與辛芷蕾飾演的「海棠朵朵」首度對戲也頗具火花，劇中一幕辛芷蕾捂住他嘴巴的搞笑場景，兩人自然的即興互動讓觀眾津津樂道，引發網友熱烈討論。

《慶餘年》第二季劇情高潮不斷，自今（7日）起，每週一至週五晚間7點至9點於中天娛樂台播出。

