晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《慶餘年2》揭假死真相！張若昀捲「命案」傳爆打郭麒麟

郭麒麟《慶餘年2》成「地主家的傻兒子」（中天娛樂台提供）郭麒麟《慶餘年2》成「地主家的傻兒子」（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕備受期待的古裝大戲《慶餘年》第二季，今（7日）起於中天娛樂台首播。第一季結尾，張若昀飾演的「范閑」遭劉端端飾演的二皇子「李承澤」威脅，對方以師父費介、弟弟范思轍及好友滕梓荊的家人安危作為籌碼，逼他讓步，最終范閑疑似遭刺殺。

第二季開場隨即揭露范閑其實「假死」，原來早在出使北齊時，鑒查院師兄便為他準備了防身腰帶、軟劍與血包，助他成功瞞天過海。范閑假死後火速返京，確認師父與弟弟平安後，開始尋找好友妻兒的下落，進而發現他們可能被送進名為「抱月樓」的妓院，卻也意外揭開一樁更大的事件。

郭麒麟《慶餘年2》遭張若昀爆打（中天娛樂台提供）郭麒麟《慶餘年2》遭張若昀爆打（中天娛樂台提供）

第二季前段劇情的亮點之一，就是「抱月樓命案」。范閑潛入妓院找人時，遇見菜販「老金頭」，得知對方因貧困將女兒賣進青樓，范閑心生不忍，決定籌錢贖人，並查出背後逼良為娼的大東家。沒想到，這位大東家竟是自己的弟弟范思轍（郭麒麟 飾），而范思轍還洋洋得意表示：「整個抱月樓都是咱老范家的產業！」惹得范閑當場痛毆弟弟。張若昀受訪時也透露，特別喜歡與范思轍的打戲。從幕後花絮中可見他壓制郭麒麟狠打的畫面，打到頭髮飛起、完全不手軟，展現出兄弟間的「相愛相殺」情誼。

郭麒麟飾演的范思轍在第一季便以「行走的計算機」形象走紅，40秒內飆出200多字，立馬算出開書局的利潤。第二季中他依舊本性難改，愛錢如命、商業頭腦超群，造型上更誇張地戴上大金鍊，活脫脫一副「地主家的傻兒子」。除了「抱月樓事件」，本季也迎來范閑大婚，范思轍甚至動腦筋要靠哥哥婚禮賺錢，把出席資格拿來拍賣，還妄想靠哥哥反覆結婚致富，自稱「為了成為慶國首富，只能委屈嫂子了，和離後還能復合」。

郭麒麟（左）《慶餘年》第二季闖大禍成范家「跪」公子（中天娛樂台提供）郭麒麟（左）《慶餘年》第二季闖大禍成范家「跪」公子（中天娛樂台提供）

第二季中，郭麒麟延續第一季的「跪」公子形象，為自己闖下的禍不斷下跪。有一場戲，他才剛見嚴肅父親一面就立刻跪下認錯，被問為何這麼快下跪，他笑說：「這氣氛我熟。」幽默台詞為劇情增添不少笑點。他與辛芷蕾飾演的「海棠朵朵」首度對戲也頗具火花，劇中一幕辛芷蕾捂住他嘴巴的搞笑場景，兩人自然的即興互動讓觀眾津津樂道，引發網友熱烈討論。

《慶餘年》第二季劇情高潮不斷，自今（7日）起，每週一至週五晚間7點至9點於中天娛樂台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中