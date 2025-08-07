晴時多雲

娛樂 音樂

五月天冠佑重返求婚地！愛女登台前「被搞鬼」 短裙突失蹤變長裙

「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓。（相信音樂提供）「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會5525和5525＋1雙主題來到北京鳥巢，昨晚由冠佑的女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，全場歌迷為她尖叫迎接她的出場，她帶著她的創作《瞬間》以及喜愛的《天黑黑》，當她穿著紗裙翩然登場時，笑說：「原本這件是短裙，但來到不知道為什麼變長裙，不知道是誰搞得鬼。」全場與她都心照不宣，會心一笑。

琳誼邀請魏嘉瑩合唱。（相信音樂提供）琳誼邀請魏嘉瑩合唱。（相信音樂提供）

北京是冠佑求婚成功地。（相信音樂提供）北京是冠佑求婚成功地。（相信音樂提供）

因為歌迷們的熱烈支持，12場完售再＋1，創下13場鳥巢狂歡新紀錄，6日正是加場的場次，阿信說：「今天是12＋1，加場的那一天，因為大家為五斗米不容易，希望大家用最少的成本，獲得最多的幸福和快樂。」因為希望在不容易的生活之中，在演唱會三小時為自己再活一次。

阿信感謝歌迷熱情相挺。（相信音樂提供）阿信感謝歌迷熱情相挺。（相信音樂提供）

3日琳誼擔任開場嘉賓，除了邀請「小魏」魏嘉瑩一起合唱《我不在意你曾經吻過誰》，也帶來了新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》裡新歌，她說：「謝謝今天聽見我唱歌的你們，每一個眼神、每一個掌聲，我都有收到，今天又有機會站上鳥巢，可以替師兄五月天開場，不是第一次了，但每一次都還是會緊張，也很期待踏上這個舞台，讓人每踏一步都提醒自己要更努力。」接下來她將舉辦「夏日趣逛街」活動，10日台北DREAM PLAZA、17日高雄漢神巨蛋百貨、24日台南南紡購物中心、31日台中廣三SOGO與歌迷夏日走透透、唱透透，更驚喜宣布 9月21日將LIVEWAREHOUSE舉辦《名偵探琳誼 My Ring World》新專輯演唱會－高雄場。

五月天舉起鳥巢限定杯與全場歌迷乾杯。（相信音樂提供）五月天舉起鳥巢限定杯與全場歌迷乾杯。（相信音樂提供）

五月天盼歌迷以最少的成本獲得最多的幸福。（相信音樂提供）五月天盼歌迷以最少的成本獲得最多的幸福。（相信音樂提供）

「小玫瑰」劉芯妤擔任6日的開場嘉賓，全場歌迷為她尖叫迎接她的出場，她還帶來小驚喜，詮釋五月天的《愛情的模樣》，她說：「聽說北京這裡是我爸爸跟我媽媽求婚的地方，他們好幸福。」清透歌聲讓全場聽得如痴如醉，每一次演唱，歌迷都給她最大的鼓勵，她心懷感激：「在讀書之餘有這樣的舞台很幸福，謝謝大家陪伴我上過很多舞台，謝謝你們。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

