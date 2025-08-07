新竹玩啤派對8/16登場！陳昇郭靜陪你嗨起來

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第二屆啤酒派對「新竹玩啤派對」16日到17日在新竹漁港開喝！今年除可喝到多家在地啤酒品牌，還可聽陳昇及郭靜唱歌，周邊更有在地米粉摃丸及農特產業者參與，邀市民一起來新竹漁港喝啤酒、吃美食、聽音樂，一起嗨翻天。

新竹玩啤派對8/16及8/17在新竹漁港登場，邀市民來感受啤酒音樂市集響宴，也能與陳昇郭靜同場嗨翻天。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠表示，今年「新竹玩啤派對」匯聚17家國內外知名啤酒品牌及多家在地特色廠商，包含新竹在地的水鹿精釀、酒匠瘋釀造、台灣纖碧爾、賽門酒窖等品牌，還有受歡迎的金色三麥、台灣啤酒、虎牌、西班牙星達姆等人氣啤酒，要讓市民享受最火熱的夏日飲酒盛宴。且結合新竹在地業者，像是摃丸名店、新福源花生醬、赫曼咖啡、醉茶室等，展現新竹豐富多元的地方產業魅力，透過品牌聯展，讓民眾「喝好酒」，也能「挺在地」。

產發處表示，新竹玩啤派對活動也邀請金曲創作才子陳昇、人氣樂團理想混蛋、療癒系女聲郭靜，以及新竹在地金曲歌王呂士軒等音樂人，接力帶來精彩演出，期讓新竹漁港結合青春活力與海洋風情的夏日音樂舞台，活動免費入場，現場有樂團演出、美食市集，還設有互動闖關遊戲、打卡好禮及精釀體驗等內容，無論是啤酒迷、音樂愛好者，或是親子家庭都能找到屬於自己的夏日樂趣。

產發處提醒，請市民遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」原則，市府也設有計程車叫車服務與接駁車，讓市民安全返家。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

