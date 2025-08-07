晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新竹玩啤派對8/16登場！陳昇郭靜陪你嗨起來

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市第二屆啤酒派對「新竹玩啤派對」16日到17日在新竹漁港開喝！今年除可喝到多家在地啤酒品牌，還可聽陳昇及郭靜唱歌，周邊更有在地米粉摃丸及農特產業者參與，邀市民一起來新竹漁港喝啤酒、吃美食、聽音樂，一起嗨翻天。

新竹玩啤派對8/16及8/17在新竹漁港登場，邀市民來感受啤酒音樂市集響宴，也能與陳昇郭靜同場嗨翻天。（記者洪美秀攝）新竹玩啤派對8/16及8/17在新竹漁港登場，邀市民來感受啤酒音樂市集響宴，也能與陳昇郭靜同場嗨翻天。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠表示，今年「新竹玩啤派對」匯聚17家國內外知名啤酒品牌及多家在地特色廠商，包含新竹在地的水鹿精釀、酒匠瘋釀造、台灣纖碧爾、賽門酒窖等品牌，還有受歡迎的金色三麥、台灣啤酒、虎牌、西班牙星達姆等人氣啤酒，要讓市民享受最火熱的夏日飲酒盛宴。且結合新竹在地業者，像是摃丸名店、新福源花生醬、赫曼咖啡、醉茶室等，展現新竹豐富多元的地方產業魅力，透過品牌聯展，讓民眾「喝好酒」，也能「挺在地」。

產發處表示，新竹玩啤派對活動也邀請金曲創作才子陳昇、人氣樂團理想混蛋、療癒系女聲郭靜，以及新竹在地金曲歌王呂士軒等音樂人，接力帶來精彩演出，期讓新竹漁港結合青春活力與海洋風情的夏日音樂舞台，活動免費入場，現場有樂團演出、美食市集，還設有互動闖關遊戲、打卡好禮及精釀體驗等內容，無論是啤酒迷、音樂愛好者，或是親子家庭都能找到屬於自己的夏日樂趣。

產發處提醒，請市民遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」原則，市府也設有計程車叫車服務與接駁車，讓市民安全返家。

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中