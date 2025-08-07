晴時多雲

娛樂 電視

金曲歌王助陣總統盃！《S+PLUS巔峰舞者》冠軍也來了

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽正式啟動，本屆由教育部體育署主辦、中華文化總會協辦，結合中華民國體育運動舞蹈總會、霹靂舞協會等專業單位，打造台灣有史以來最具規模的全國街舞賽事。開幕記者會星光熠熠，不僅有選秀節目《S+PLUS巔峰舞者》冠軍職業舞團 IP Lockers 與季軍 Lit N Posh 帶來震撼表演，更邀來「客家金曲歌王」羅文裕跨界站台，為街舞注入文化魂。

金曲歌王羅文裕站台力挺全民運動街舞大賽。（勝星娛樂提供）金曲歌王羅文裕站台力挺全民運動街舞大賽。（勝星娛樂提供）

羅文裕表示：「街舞不只是年輕人的熱情表演，更是一種文化能量。希望未來有機會結合客家音樂與街舞，把台灣年輕一代的創造力推上國際舞台，讓世界看見台灣！」

本屆賽事首次由體育署主導，亦作為迎接即將於9月9日正式掛牌成立的「運動部」暖身系列活動之一，象徵全民運動新時代正式啟動。賽事設有菁英組、入門組等級別，總獎金高達534萬元，將自8月1日中午起全面開放報名，邀請全台街舞好手以舞會友、秀出實力！

國際賽事常勝軍Lit n Posh公開組A組代表為「總統盃街舞大賽」站台。（勝星娛樂提供）國際賽事常勝軍Lit n Posh公開組A組代表為「總統盃街舞大賽」站台。（勝星娛樂提供）

賽事規格全面升級，評審陣容國際化，邀請來自馬來西亞、日本、韓國、俄羅斯、葡萄牙等地的奧運級霹靂舞選手與教練參與評審；台灣技術委員更是實力派代表，包括IP Lockers團長「囂張老師」蕭裕璋、「Akuma Diva」徐百川、「Gino老師」黃柏青、「巧克力老師」劉志強等街舞圈重量級人物，共同為賽事品質嚴格把關。

台灣街舞圈傳奇之一IP Lockers A組職業身份代表為「總統盃街舞大賽」站台。（勝星娛樂提供）台灣街舞圈傳奇之一IP Lockers A組職業身份代表為「總統盃街舞大賽」站台。（勝星娛樂提供）

主辦單位表示，街舞早已從年輕人的次文化，蛻變為跨越語言、世代與族群的共通語言，這場賽事不僅是技藝的較勁，更是文化的交流與情感的碰撞，期待讓全民看見街舞的力量，也讓世界看見台灣的動感與自信。

