娛樂 日韓

日AV男優「變態歐吉桑」驚傳罹罕病 達人曝病況：比想像還嚴重

日AV男優杉浦勃樹驚傳罹罕病，目前全面停工，住院治療中。（翻攝自X）日AV男優杉浦勃樹驚傳罹罕病，目前全面停工，住院治療中。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕時常在日本AV作品中飾演「變態歐吉桑」角色的男優杉浦勃樹（杉浦ボッ樹），日前爆出患有罕見疾病，因此狂瘦20公斤，體力已大不如前，原本預計本月就能康復拍片的他，日前也宣布將停工養病。對此，AV達人一劍浣春秋也發文指出，杉浦勃樹的病況恐怕是非同小可。

杉浦勃樹不久前在X證實自己罹患罕見疾病，是一個每30萬人才會有1人出現的病症，他從6月底開始住院，原本預計8月就能治療結束，沒想到健康狀況依舊未見好轉，目前仍需留院觀察，無法順利在本月復出。

AV達人一劍浣春秋也在網站《Play NO.1》提及杉浦勃樹的病情，他認為，杉浦勃樹的病況非同小可，情況應比外界想像還要嚴重。此外，據日本AV新法規定，已簽約的工作從一個月前開始不得更換男優，杉浦勃樹恐要面臨高額違約金。

