日AV男優「變態歐吉桑」驚傳罹罕病 達人曝病況：比想像還嚴重

日AV男優杉浦勃樹驚傳罹罕病，目前全面停工，住院治療中。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕時常在日本AV作品中飾演「變態歐吉桑」角色的男優杉浦勃樹（杉浦ボッ樹），日前爆出患有罕見疾病，因此狂瘦20公斤，體力已大不如前，原本預計本月就能康復拍片的他，日前也宣布將停工養病。對此，AV達人一劍浣春秋也發文指出，杉浦勃樹的病況恐怕是非同小可。

杉浦勃樹不久前在X證實自己罹患罕見疾病，是一個每30萬人才會有1人出現的病症，他從6月底開始住院，原本預計8月就能治療結束，沒想到健康狀況依舊未見好轉，目前仍需留院觀察，無法順利在本月復出。

請繼續往下閱讀...

AV達人一劍浣春秋也在網站《Play NO.1》提及杉浦勃樹的病情，他認為，杉浦勃樹的病況非同小可，情況應比外界想像還要嚴重。此外，據日本AV新法規定，已簽約的工作從一個月前開始不得更換男優，杉浦勃樹恐要面臨高額違約金。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法