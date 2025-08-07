晴時多雲

娛樂 電視

沈玉琳罹血癌暫別螢光幕 李雅英心疼發聲：等你回來

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，至今已是第10天，昨（6）日沈玉琳發聲透露確診血癌，接下來會好好治療、休養，並喊話後會有期。而與沈玉琳合作過《女孩好野2》的韓籍啦啦隊女神李雅英，也透過經紀人為沈玉琳打氣。

李雅英暖心喊話沈玉琳好好照顧自己。（翻攝自IG）李雅英暖心喊話沈玉琳好好照顧自己。（翻攝自IG）

李雅英表示得知沈玉琳病況感到很心疼，希望沈玉琳能夠早日康復，自己會替他打氣、等他回來，「他一直以來都很認真的照顧我們大家，每次跟他工作都是充滿了歡樂，這麼照顧我們，也希望他能好好照顧自己，一定要健健康康的！」

秀秀子為沈玉琳打氣。（翻攝自threads）秀秀子為沈玉琳打氣。（翻攝自threads）

事實上，沈玉琳在節目合作過不少啦啦隊女孩，像是林襄、小映、李多慧、秀秀子、李雅英、安芝儇等人，她們也都曾公開表示替沈玉琳打氣，秀秀子昨也在社群上喊話沈玉琳好好休息，「我們會等你回來，看著玉琳哥帶著笑容繼續做熱愛的事！繼續把歡樂傳給更多人，Together forever」。

