娛樂 最新消息

4歲兒問「開始戰爭怎麼辦」Janet神應對 唐綺陽揭示：未來一年較緊繃

〔記者林欣穎／台北報導〕演員Janet、連俞涵、杜汶澤日前登上《Yahoo唐綺陽談星私廚》宣傳電視劇《零日攻擊》，飾演總統的Janet也談到，其實家中4歲的兒子都隱約知道世界在發生什麼事，她也透過正向方式與兒子對談。

《零日攻擊》主要演員Janet（左起）、連俞涵、杜汶澤（右一）受邀上唐綺陽節目。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）《零日攻擊》主要演員Janet（左起）、連俞涵、杜汶澤（右一）受邀上唐綺陽節目。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

Janet提到兒子問什麼，她就回答什麼，「因為4歲的小孩雖然很單純，但很聰明，不是妳告訴他，是他的同學告訴他，不如我們自己溝通，不是只聽外面的怎麼說。」唐綺陽則從星座角度解析，「現在是土星進入牡羊座，未來兩年半全球各地與戰爭相關的氛圍都會滿強烈，特別是未來一年會比較緊繃。」她鼓勵應該正視恐懼、積極準備。

由「Janet」謝怡芬、連俞涵、莊凱勛、侯彥西主演的台劇《零日攻擊》本月初開播，劇情以單元形式呈現「開戰倒數24小時」內，各階層人物所面臨的抉擇與掙扎。今（7）日將於東京舉行首映，15日起登上日本Amazon Prime Video，美國華盛頓也將於9月舉辦首映活動。《》每週六晚間9點播出，可於公視、LINE TV、中華電信MOD、HamiVideo、台灣大哥大、MyVideo等平台收看。

