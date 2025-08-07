定居台灣5年！杜汶澤「隨身準備避難包」吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕演員Janet、連俞涵、杜汶澤日前登上《Yahoo唐綺陽談星私廚》宣傳電視劇《零日攻擊》，談到即使不是戰爭，生活在地震頻傳的台灣，人人都應該準備避難包以備不時之需，從香港搬來台灣定居的杜汶澤透露，這些東西在家裡早有準備，而且自己屬於充分準備型人格，杜汶澤說：「像我出國都帶很多藥，四季的衣服都會帶，然後我老婆就會說，你不是就去東京嗎？」

唐綺陽（右起）、連俞涵、Janet、杜汶澤在節目中暢談。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

移居台灣滿五年的杜汶澤分享在台生活得非常開心，他說：「台灣生活也很放鬆，特別是台灣美食太好吃、點外賣都超級方便。」這讓唐綺陽注意杜汶澤身材管理得很好，結實有肌肉，杜汶澤說：「之前演了拳擊手，那時把自己練得非常精壯，但後來發現有心臟方面的問題，就減少了高強度訓練。」這讓唐綺陽忍不住遊說杜汶澤小露身材展示一下，杜汶澤笑說：「現在肌肉很低調，都躲起來，不能秀了。」讓現場哄堂大笑。

除了嚴肅的戲劇內容，連俞涵也聊起和日本演員高橋一生對戲過程讓她很緊張，連俞涵說：「高橋一生真的氣場很強，日本演員針對表演追求都非常細膩，很有一生懸命的感覺，拍完以後，我只覺得，天啊，終於結束了。」話才剛講完，坐在一旁的杜汶澤立刻開玩笑說：「她看到我都不緊張，非常淡定，第一天見面她就很淡定在看劇本，結束後過來跟我說，我從小到大都看你的戲長大，整個讓人很不爽。」

