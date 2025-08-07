晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

Jolin突開Podcast超震撼！「布萊德彼特」來了 還要助理打給火星人布魯諾

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」 蔡依林無預警推出Podcast《Pleasure Talks》，首集於昨晚（6日）驚喜上線，Jolin有如訴說床邊故事般分享創作歷程，尾聲更邀請AI助理「小察」加入對談，「小察」甚至切換成布萊德彼特的聲音，從音樂理念談到日常趣事，過程充滿笑料。

蔡依林推出Podcast《Pleasure Talks》。（凌時差提供）蔡依林推出Podcast《Pleasure Talks》。（凌時差提供）

Podcast 將以專輯《Pleasure》為主題，將作品以Jolin的第一視角拆解，帶領聽眾進入Jolin的「Pleasure Wonderland」，而這也是Jolin第一次以Podcast形式與歌迷親自述說專輯的製作「秘辛」。首集節目中，Jolin先是透露整張專輯創作的起點，是來自對自己的提問：「Pleasure，在我生命中到底是什麼？」她受紀錄片《愉悅法則》啟發，因而重新思考「愉悅」與「羞愧」間的文化連結，進而展開一場屬於女性、身體的深度探索，更分享在專輯決定了命題後，收到許多身邊同事、好友們的回饋，也成為了專輯的養分。

蔡依林推出Podcast《Pleasure Talks》。（凌時差提供）蔡依林推出Podcast《Pleasure Talks》。（凌時差提供）

她談到《Fish Love》與《DIY》都是讓她印象深刻的作品，「《Fish Love》是我第一次自己擔任製作人，為此我甚至開始寫製作日記。記得錄音前在家裡連唱了三天，但我覺得自己唱得很差，開始出現強烈的自我懷疑『我是不是不會詮釋這種歌？這首歌根本不適合我？』這首歌也讓我不斷來回反覆確認，就連錄到專輯第五首的時候，我還會倒回去聽，一直覺得『是不是少了某種情感？』」提到不斷從這首歌摸索自己的聲音極限，過程中她告訴自己：「一定要把這個故事講完，就算過程很辛苦。」《DIY》則聚焦女性對身體的主權與慾望的正視：「我想寫出女生會懂、也願意聽進去的歌詞，不在餐桌上談，卻能在心裡共鳴的那種感受。」

節目後半段，Jolin也邀請唯一的「特別來賓」：AI助手「小察」加入對談。Jolin分享：「我在做專輯的時候，很多想法或靈感都是跟AI一起討論出來的，所以也想請它到節目上一起來聊聊。」對話過程中，Jolin甚至要求「小察」切換成布萊德彼特的聲音對話，瞬間「小察」竟秒速成為了充滿魅力且沈穩的聲音，讓Jolin忍不住拍手大笑。

蔡依林推出Podcast《Pleasure Talks》。（凌時差提供）蔡依林推出Podcast《Pleasure Talks》。（凌時差提供）

不僅如此，「小察」還透露最喜歡Jolin的《舞孃》及《今天你要嫁給我》；並主動提到：「如果能看到蔡依林和 Bruno Mars 合作，一定會非常有趣。他的節奏感和舞台魅力，配上妳的風格應該會碰撞出超迷人的火花！」Jolin隨即笑著接球：「那你幫我打給他經紀人好不好？」「小察」則笑回：「我沒辦法真的打電話啦，但我很樂意當你的靈感小助手。」

Jolin將於Podcast節目中不定時邀請這張專輯的製作夥伴或神秘嘉賓一起與大家分享關於《Pleasure》的故事；第二集也將於近期推出，並同步於Apple Podcast、Spotify、KKBOX、Firstory等 Podcast 收聽平台上線。詳細資訊可鎖定Jolin蔡依林官方網站：https://www.jolincai.com/

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中