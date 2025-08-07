晴時多雲

娛樂 最新消息

全聯小編快看！中國不肖業者盜用Energy支付廣告 唱片公司發聲了

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy回歸後人氣旺，除了以《星期五晚上》奪下金曲獎年度歌曲大獎，9月也將到高雄巨蛋開唱兩場，日前舉辦簽票會，馬拉松式為粉絲簽名，再次展現高人氣。不過最近網友發現，Energy代言的支付廣告，卻遭中國不肖業者盜用，意圖讓不知情者以為Energy幫他們代言，對此，唱片公司也發聲了。

Energy拍攝的支付廣告，遭中國不肖業者移花接木盜用。（翻攝自微博）Energy拍攝的支付廣告，遭中國不肖業者移花接木盜用。（翻攝自微博）

受邀擔任全聯全支付廣告代言，Energy拍攝內容卻被中國不肖人士盜用，對此，記者詢問相信音樂回應，唱片公司也在今天在社群發文提醒大家不要受騙，內容提到：「近日發現有不肖平台惡意盜用本公司藝人與全支付合作之廣告影片進行虛假宣傳，此行為已嚴重侵害本公司及合作夥伴權益，並誤導消費者。」

唱片公司也表示：「我們強烈呼籲歌迷朋友及消費者切勿點擊任何來路不明之連結，切勿提供個人資訊，並請務必確認使用之網站、APP是否為官方來源，以避免資料外洩或遭詐騙。所有正確資訊僅以本公司及全支付官方發布為準。對於任何盜用、侵權或詐騙行為，本公司及全支付將採取一切法律手段，追究到底、絕不寬貸。」

