「國民老公」許光漢退伍 確定8月底要開唱 同台大咖曝光

許光漢首度跨足國際音樂舞台。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「國民老公」許光漢退伍後最新動向曝光，將首次挑戰國際音樂節演出，於8月底一舉躍上 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節大展歌喉，要用深情音浪炸裂北流舞台。

即將在8/30、8/31於北流登場的 JAM JAM ASIA 猛料盡出，宣布將迎來亞洲人氣男神許光漢，擁有影視歌三棲身分的他，首次挑戰大型實體音樂節，並將與金曲樂團落日飛車 Sunset Rollercoaster 夢幻合體共演，雙方跨界組限定音樂組合引爆粉絲高度關注，成為今年音樂節最受矚目的亮點。

落日飛車將登上JAM JAM ASIA。（北流提供）

許光漢首度與落日飛車合體共演，他開心表示：「能作為亞洲前衛樂團『落日飛車』的嘉賓，並與他們同台參與這次音樂盛典，對於我這個音樂門外漢來說，只希望站上舞台時別太像個門外漢。」許光漢也謙虛補充：「很榮幸能有在舞台上和跟飛車jam的機會，我會努力呈現最好的演出。既然是兼具品味與藝術的舞台，也會用心準備與之相符的歌曲。請大家拭目以待！」

林強展開聲音跨域實驗。（北流提供）

林強攜手義大利藝術家演出。（北流）

繼先前北流公布來自亞太十國的卡司陣容後，最新一波的名單出爐更是精銳出戰，好久不見的林強將現身 JJA「SUB 跨夜特別企劃」帶來音像實驗演出；此次演出由林強攜手義大利藝術家 Luca Bonaccorsi，並與兩組實驗系音樂創作者── OG 級聲音即興玩家「音速死馬 Sonic Deadhorse」、以及致力於重建消逝未來之聲的「法佛朗 The Favorlang」共同呈現，打造沉浸式跨域體驗。

