晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「國民老公」許光漢退伍 確定8月底要開唱 同台大咖曝光

許光漢首度跨足國際音樂舞台。（北流提供）許光漢首度跨足國際音樂舞台。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「國民老公」許光漢退伍後最新動向曝光，將首次挑戰國際音樂節演出，於8月底一舉躍上 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節大展歌喉，要用深情音浪炸裂北流舞台。

即將在8/30、8/31於北流登場的 JAM JAM ASIA 猛料盡出，宣布將迎來亞洲人氣男神許光漢，擁有影視歌三棲身分的他，首次挑戰大型實體音樂節，並將與金曲樂團落日飛車 Sunset Rollercoaster 夢幻合體共演，雙方跨界組限定音樂組合引爆粉絲高度關注，成為今年音樂節最受矚目的亮點。

落日飛車將登上JAM JAM ASIA。（北流提供）落日飛車將登上JAM JAM ASIA。（北流提供）

許光漢首度與落日飛車合體共演，他開心表示：「能作為亞洲前衛樂團『落日飛車』的嘉賓，並與他們同台參與這次音樂盛典，對於我這個音樂門外漢來說，只希望站上舞台時別太像個門外漢。」許光漢也謙虛補充：「很榮幸能有在舞台上和跟飛車jam的機會，我會努力呈現最好的演出。既然是兼具品味與藝術的舞台，也會用心準備與之相符的歌曲。請大家拭目以待！」

林強展開聲音跨域實驗。（北流提供）林強展開聲音跨域實驗。（北流提供）

林強攜手義大利藝術家演出。（北流）林強攜手義大利藝術家演出。（北流）

繼先前北流公布來自亞太十國的卡司陣容後，最新一波的名單出爐更是精銳出戰，好久不見的林強將現身 JJA「SUB 跨夜特別企劃」帶來音像實驗演出；此次演出由林強攜手義大利藝術家 Luca Bonaccorsi，並與兩組實驗系音樂創作者── OG 級聲音即興玩家「音速死馬 Sonic Deadhorse」、以及致力於重建消逝未來之聲的「法佛朗 The Favorlang」共同呈現，打造沉浸式跨域體驗。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中