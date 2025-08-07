晴時多雲

娛樂 電視

米可白痛失「最親密家人」 哀傷1個月哭到喘不過氣：心裡像缺了一角

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，上月初在她的懷中安詳離世，讓她心碎不已。雖然錢錢已離開一個月，她仍難以釋懷，坦言心裡像缺了一角。

她透露，有人留言問：「錢錢走了1個月你怎麼都還放不下？」她表示，就算錢錢離開了1個月、1年、10年，「我還是放不下」。隨著時間流逝，她的悲傷漸漸減少，祝福卻越來越多，「但我依舊很想他，想他撒嬌的模樣，想他賴皮的模樣」。

米可白不捨毛孩錢錢離世。（翻攝自臉書）米可白不捨毛孩錢錢離世。（翻攝自臉書）

米可白提到，很多人因為她先前分享錢錢罹患胃癌、接受安寧照護的文章而開始關注她，「真的很謝謝你們的關心」。她回憶錢錢最後三個月的時光，「我給他滿滿的愛。當他離開的那一刻，我哭到聲嘶力竭、甚至喘不過氣來」。

也因為分享了與錢錢的故事，米可白收到許多飼主的回饋，才發現「原來有那麼多人，正在努力陪伴自己的毛孩走過生命的最後一段路」。她認為，如果這些文字曾在某個夜裡，給過人一點點力量，「那就值得了」。她想對正在經歷失去的飼主說：「如果你的寶貝真的離開了，請不要自責，也不要過度內耗。你已經做得非常好了，沒有人比你更了解，自己為孩子安排了多少、付出了多少。你是最棒的主人，孩子也知道。」

