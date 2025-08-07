胡瓜沙板衝浪「像在復健」 帶兒女、大霈苗栗勘景變度假

胡瓜（左二）帶安安、小禎、大霈到苗栗勘景變度假。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜與兒女「安安」胡釋安、小禎主持《胡來旅行社》，在苗栗當地經營得有聲有色。除了安排團體旅遊，他們更接到來自竹南返鄉社造年輕人的邀約，邀請旅行社前往勘景，協助推廣在地海洋文化。

難得能放鬆一下的胡氏一家，特別帶著本集特派員大霈一同前往體驗。眾人一邊品嘗甜點咖啡，一邊體驗沙板衝浪，過得相當愜意，讓瓜社長忍不住笑說：「我們今天是來勘景的，怎麼變成自己來玩的了！」

請繼續往下閱讀...

胡瓜等人玩沙板前的暖身操「螃蟹走路」。（客台提供）

胡瓜嘗試玩沙板被虧像復健。（客台提供）

苗栗不僅有壯麗山林，還有親近海洋的沿海鄉鎮，適合各種水上活動。瓜哥看到竹南海邊的美景後大力推薦衝浪，直呼：「除了宜蘭之外，苗栗也能衝浪，而且從台北出發只要40分鐘車程，說走就走超方便！」一行人也到現場體驗新奇有趣的沙板衝浪。從暖身操「螃蟹走路」到實際上沙板，看似簡單，實則需要掌握許多技巧，而瓜社長小心翼翼上沙板的模樣，讓大家笑說像是在復健。

雖然過程充滿遊玩氣氛，但旅行社成員們仍不忘肩負的任務，現場有位遊客特別指定要胡瓜親手製作一杯「西西里咖啡」，平日在台北天天喝西西里咖啡的瓜哥，這回得親自動手，結果全程手忙腳亂，還被特派員大霈笑說：「根本像在做復健的阿伯！」相比之下，小禎表現得熟練許多，轉眼間就完成了好幾杯飲料。小禎表示，以前就夢想經營手搖飲料店，對於製作飲品非常有熱情，即便讓她做上一整天也樂在其中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法