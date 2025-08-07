晴時多雲

娛樂 電視

謝盈萱入圍「首爾國際電視節」女主角 與凱特布蘭琪、金多美、宮澤理惠同場拚演技

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉若英執導，雙金影后謝盈萱、金馬影帝秦漢等人主演的《忘了我記得》前後佔據Netflix臺灣Top 10 排行榜第一名寶座共14日，且位居Top 10 排行榜中長達42天，叫好又叫座。劇中父女檔秦漢、謝盈萱今分別入圍2025年「首爾國際電視節」 （Seoul International Drama Awards 2025） 的最佳迷你影集男、女主角獎，為這部療癒情感家庭影集再創新一國際獎項提名紀錄。

秦漢演出《忘了我記得》，笑說父女感情是世界共感。（Netflix提供）秦漢演出《忘了我記得》，笑說父女感情是世界共感。（Netflix提供）

本次憑「程樂樂」一角，與凱特布蘭琪、金多美、宮澤理惠等知名女演員共同入圍今年韓國首爾國際電視節「最佳迷你影集女主角獎」的謝盈萱，收到此消息表示：「知道這個消息當然是非常開心！感謝首爾國際電視節，也很希望透過這次機會讓《忘了我記得》這個作品所討論的議題能夠讓更多人討論。謝謝耀華姐、奶茶導演、秦漢大哥以及我們超強的幕後團隊，很幸運這次能夠遇到如此有愛的劇組～能夠入圍真的非常高興，也很榮幸能夠遇到這麼多我欣賞且崇拜的入圍者。」

謝盈萱對於入圍獎項，感動《忘了我記得》探討的議題，會有更廣泛討論。（Netflix提供）謝盈萱對於入圍獎項，感動《忘了我記得》探討的議題，會有更廣泛討論。（Netflix提供）

謝盈萱、秦漢在《忘了我記得》飾演父女，雙雙入圍首爾國際電視節大賞。（Netflix提供）謝盈萱、秦漢在《忘了我記得》飾演父女，雙雙入圍首爾國際電視節大賞。（Netflix提供）

而此次秦漢飾演謝盈萱的無厘頭老爸「程光齊」，自然細膩的演技與調皮性格，加上招牌的樂天笑容，獲得許多觀眾的喜愛。對於收到與亞當·史考特、歐文·庫柏（《混沌少年時》男主角）等人共同入圍今年韓國首爾國際電視節「最佳迷你影集男主角獎」的消息，秦漢不改幽默調皮個性，難掩興奮地表示：「入圍『首爾國際電視節』感到很榮幸，很高興韓國朋友也喜歡程光齊，可見得善意和情感是共通的，開心！感謝！」

