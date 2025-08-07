晴時多雲

娛樂 最新消息

2025壓軸回憶殺！「最佳英倫流行男團」Blue全員回歸 暌違13年再登台

〔記者許世穎／台北報導〕繼西城男孩、接招合唱團相繼來台演出，今年壓軸的「回憶殺」正式揭曉！最受歡迎的英倫流行男團 Blue宣布將於11月再臨台北，帶來最新亞洲巡演《Blue Live in Asia》，感動開唱！

Blue自英國倫敦出道，曾榮獲全英音樂獎「最佳英倫流行男團」肯定，由 主唱顏值擔當唐肯、首席男聲黎萊恩、深情歌聲安東尼，以及靈魂歌喉賽門韋伯4位成員組成，憑藉堅強的美聲實力與迷人外型，在 2001 年推出首支單曲《All Rise》便一鳴驚人、火速登上全球排行。

出道至今，Blue已累積超過1600萬張專輯銷量，擁有多首英國金榜 Top 10 代表作，包括膾炙人口的《If You Come Back》、串流破億的洗腦神曲《One Love》，以及與傳奇天王艾爾頓強對唱的冠軍單曲《Sorry Seems to Be the Hardest Word》。

最佳英倫流行男團Blue暌違13年再來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）最佳英倫流行男團Blue暌違13年再來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

而在台灣，Blue更曾以《U Make Me Wanna》創下與華語天后蕭亞軒對唱的破天荒紀錄，橫掃KTV排行榜，成為無數樂迷心中的不敗回憶。從歐美橫掃至亞洲市場，無疑是21世紀初最具代表性的英倫流行男團之一。

Blue昨（6日）於社群平台釋出主視覺「藍色復古電視機」搭配英國國旗彩蛋，短短一天內即引發粉絲熱烈回應，更勾起無數樂迷的青春回憶。暌違13年，Blue 將以最佳狀態全員合體再度登台，為經典樂章注入全新能量。

《Blue Live in Asia》將於11月17日於台北TICC開唱，與多年未見的樂迷們，一秒重返青春！演出門票將於8月18日中午12點起，拓元售票系統全面開賣，8月15日中午12點開放Live Nation Taiwan會員搶先購票。

點圖放大header
點圖放大body

