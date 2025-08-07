美女直播主怒了！租屋簽約免租2個月 事後竟遭房東反悔討錢

孟璇在《我與女鬼有個約定》飾演冷艷女鬼「張娜拉」。（17LIVE提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕直播主孟璇在17LIVE豎屏劇《我與女鬼有個約定》飾演冷艷女鬼「張娜拉」，自招演女鬼一直是她的人生願望清單，因此看到17LIVE募集演員時便馬上來報名。

但也讓孟璇得失心放太重，很在乎是否有完美演出，她壓力大到讓生理期慢了一個月。劇中男主角為了省錢所以搬進鬧鬼房，孟璇說她則是遇到跟房東說好也達成協議簽約兩個月後才入住，而這時間不用付房租，但房東卻事後反悔要孟璇付一半租金，理由是房東要付房貸，讓她驚呼不可思議，簽約的意義何在。

劇中另一個吸睛角色是由17LIVE直播主泱泱扮演上門討債的黑道老大，這是她第一次演黑道，表現超乎大家意料之外，也讓導演印象深刻。泱泱說，她其實壓力很大，因為跟平常的她形象差很多，但感謝導演華森與整個團隊都給她很大的鼓勵與支持。

Ａ冷在《我與女鬼有個約定》飾演明明知道鬧鬼一直睜眼說瞎話的黑心房東。（17LIVE提供）

《我與女鬼有個約定》除了男女主角王孝元、孟璇，還有網紅演員恐龍偶像、A冷、薔尼、梵君，大家異口同聲都覺得拍這部短劇最大的挑戰是要憋笑，因為劇情太荒謬搞笑了。網紅恐龍偶像自曝因為與導演華森認識，當初是為了挺朋友，沒看劇本就說好，到了片場才知道要演黑道老大身邊的小弟阿蛇。恐龍偶像還爆料，他有靈媒體質，所以可以感受到不一樣的東西，像是之前住的房子隔壁發生過火災，他當時出門或回家時總覺得有眼睛在窺視他。

梵君在《我與女鬼有個約定》飾演驅魔者聯盟成員。（17LIVE提供）

飾演劇中驅魔者聯盟其中一員的網紅梵君說，他的自媒體內容都是自導自演，難得有機會可以跟其他網紅與專業團隊合作，他特別提醒網友要好好收看「驅魔者聯盟」，會讓人笑到翻過去。自認為麻瓜體質的他沒遇過鬼故事，但曾經有次跟網友聊天時，發現對方跟他住過同樣的地方，網友說他當初只入住半年就趕快搬走，因為半年發生三次鬼壓床經驗。梵君笑說，還好他是麻瓜體質，所以都沒遇過。

飾演寵物溝通師的網紅薔尼覺得這次合作拍片是很有趣的體驗，覺得最挑戰的地方是要在三天內拍完12集，還有演員都很貼心與敬業，可以感覺出來大家都盡量不要NG。17LIVE直播主小凱蒂飾演劇中委託女鬼去幫她嚇人的客戶李小姐，她說現實生活中，她朋友租屋時，曾遇到房東要求要簽下不自殺聲明，如果自殺的話，要賠償鉅額，讓她覺得太誇張了。小凱蒂說，這部戲的演員很專業，導演有一次要演員用不同情緒詮釋同一段劇情，演員可以不NG馬上演出演好，讓她印象深刻。

