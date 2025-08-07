晴時多雲

娛樂 最新消息

台埃混血男星泡湯迷路闖公墓 自招「帶鬼小孩回家」同住7年

王孝元（左）在《我與女鬼有個約定》與冷艷女鬼室友孟璇（右）共同執行靈界集點任務。（17LIVE提供）王孝元（左）在《我與女鬼有個約定》與冷艷女鬼室友孟璇（右）共同執行靈界集點任務。（17LIVE提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕兩週後即將進入農曆七月，17LIVE搶先推出爆笑豎屏劇《我與女鬼有個約定》，由新生代男星王孝元與郭柏丁攜手17LIVE直播主孟璇、泱泱，展開驚嚇卻又笑聲連連的靈異鬼故事。王孝元也自曝現實生活曾經與鬼小孩同居近7年。

王孝元在《我與女鬼有個約定》飾演社畜「阿遠」。（17LIVE提供）王孝元在《我與女鬼有個約定》飾演社畜「阿遠」。（17LIVE提供）

王孝元擁有台灣與埃及混血基因，他第一次挑戰鬼片題材，但沒想到劇情與演員間的組合，加上導演華森非常擅長鬼片題材，讓劇情異常荒誕超級搞笑，以致於大家拍片時最需要注意的事情是憋笑。他覺得豎屏劇與傳統戲劇、電影不同的是，短劇必須在有限時間內傳達一個概念：要抓住短片核心價值，強烈地表達出來。

《我與女鬼有個約定》劇情涵蓋鬼題材，王孝元分享自己多年前遇到的可愛鬼故事。那時候他跟朋友喜歡去陽明山某處泡湯，有一次不小心迷路，結果騎進公墓裡。兩人騎進去後，覺得越來越不對勁，於是在他把機車龍頭轉向，催下油門那一瞬間，後輪碰到類似磁磚的物件，就在這當下他與朋友同時聽到遠方傳來像是嬰兒「哇」的聲響，兩人一驚當下速離現場。

王孝元回到家後，一開始都沒事，但兩年後某一天，他睡覺時覺得身上重重的，像是鬼壓床，然後他聽到家裡像是有小孩跑來跑去、同時嘻嘻鬧鬧的笑聲。之後沒多久朋友借住他家，睡前友人問王孝元家裡不是有「精靈」（王孝元對家中看不見室友的稱呼）嗎？王孝元一說完「對」，原本明亮的房間突然間燈光全滅，兩人瞬間起雞皮疙瘩，馬上安靜躺下睡覺。王孝元笑說：「現在精靈大概7歲了，我偶爾會跟他說說話，但他也很久沒有出現了。」

孟璇在《我與女鬼有個約定》飾演冷艷女鬼「張娜拉」。（17LIVE提供）孟璇在《我與女鬼有個約定》飾演冷艷女鬼「張娜拉」。（17LIVE提供）

《我與女鬼有個約定》劇情圍繞在28歲的社畜阿遠（王孝元 飾）在房租壓力下，租下「鬼壓床傳說」便宜套房，之後與冷艷女鬼室友張娜拉（孟璇 飾）共同執行靈界集點任務：如果要成功轉生，需要搜集「999點驚嚇值」（驚嚇999個人）。在「賺錢」與「搜集驚嚇值」過程中，男主角一步步愛上女主角，也喚醒男主角前世記憶。一場原本是「驚嚇即轉生」的靈界遊戲，悄然變成「愛情與記憶」的考驗，以及與對抗各大門派集結的驅魔者聯盟的黑色喜劇鬼片。

