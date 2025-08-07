晴時多雲

娛樂 最新消息

（直擊）《鬼滅之刃 無限城篇》特典開搶粉絲6點就開排！全台瞄準10億預備備

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》昨晚在台舉行首映會。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》昨晚在台舉行首映會。（木棉花提供）

〔記者許世穎／台北報導〕年度夯片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》繼1日開放劃位搶票，造成網路、訂票APP都大當機，今（7）日中午12典開放領取購票特典，也是一大早就吸引粉絲排隊，從影城開始營業就湧現排隊人潮，搶頭香的粉絲更是早上6點左右就到場，相當瘋狂。

根據威秀影城公關李光爵表示，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》預售到昨天（第6天），光是威秀預售票房約台幣4566萬元／13.3萬人次，預計累積到今天光是預售就可達台幣5000萬元。他也提及，今年最現階段賣座的電影，是「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務：最終清算》，當時預售一週大概台幣500萬元，目前累積約台幣4.5億元。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首波特典今天開放領取，粉絲一早就來排隊。（記者許世穎攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首波特典今天開放領取，粉絲一早就來排隊。（記者許世穎攝）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》特典開放領取，影城開放專屬櫃檯備戰。（記者許世穎攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》特典開放領取，影城開放專屬櫃檯備戰。（記者許世穎攝）

至於在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》之前，威秀史上最高預售是《復仇者聯盟：終局之戰》，當時一週的預售約台幣4000萬元，最終全台達到台幣9.1億元。而上一次「鬼滅」的電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》全台票房為台幣6.36億元，這次票房很可能瞄準全台台幣10億元。

目前台灣影史唯一賣破台幣10億元的電影為影史票房冠軍《阿凡達》，全台票房為11億，若對比《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的分級輔12，影史最賣座的輔12電影為《玩命關頭7》的全台台幣8.19億元，佔據台灣影史第4名。此次《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》能走多遠，相信影迷、片商、戲院方都相當期待。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》特典開放領取，影城還派專人在現場指揮，以免現場混亂。（記者許世穎攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》特典開放領取，影城還派專人在現場指揮，以免現場混亂。（記者許世穎攝）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》片長155分鐘，分級輔12，未滿12歲之觀眾不得入場觀賞，明天（8日）日文配音版、IMAX及Dolby Cinema版同步在台上映，中文配音版15日接力上映。

