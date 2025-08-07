晴時多雲

娛樂 電視

沈玉琳罹血癌！楊月娥愛女也曾患同病 揭發病前「3徵兆」

得知沈玉琳罹患血癌，女兒小蓁也曾患同病的楊月娥，有感而發寫下心情。（翻攝自臉書）得知沈玉琳罹患血癌，女兒小蓁也曾患同病的楊月娥，有感而發寫下心情。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕沈玉琳昨日（6）在臉書發文證實罹患血癌，準備暫停演藝工作，全力對抗病魔，文末還以輕鬆語氣安慰粉絲:「我們後會有期，Together forever（永遠在一起）」。主持人楊月娥的小女兒「小蓁」盧妍蓁曾在17歲時罹患血癌，目前已痊癒，昨日她聽聞沈玉琳罹同樣的病症，有感而發在臉書分享先前陪伴女兒走過抗癌之路的心情。

楊月娥回憶起得知小蓁病情當下依舊餘悸猶存，「當時我在開車回家拿換洗衣的路上，接到電話，得知女兒罹患急性前骨髓細胞白血病，血癌有分很多種，女兒是有藥醫的那種，這種被雷劈到的感覺，非常可怕，我把車子停在路邊恍神、大哭、沉澱、清醒….腿軟無力」。

楊月娥女兒發病前出現了面色慘白、手腳沒有血色、腿上出現大片瘀青但壓了不痛等徵兆。（翻攝自臉書）楊月娥女兒發病前出現了面色慘白、手腳沒有血色、腿上出現大片瘀青但壓了不痛等徵兆。（翻攝自臉書）

楊月娥透露，在女兒發病前就出現了面色慘白、手腳沒有血色、腿上出現大片瘀青但壓了不痛等3徵兆，只是在未診斷出血癌前，她都沒將那些症狀放在心上，萬幸女兒目前已治療痊癒。小蓁更在2020年被選為「十大抗癌鬥士」，楊月娥也以自身經歷，鼓勵癌友及照顧生病家人的民眾，「過程很辛苦，一定得拚」。

