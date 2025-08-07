晴時多雲

娛樂 最新消息

LINE追劇榜新排名出爐！《零日攻擊》強勢奪冠 終結肖戰6連霸

Janet在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）Janet在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕LINE TODAY追劇聲量榜最新排名出爐！由人氣小生肖戰主演的《藏海傳》在連續蟬聯六週冠軍後，終於被話題台劇《零日攻擊》打破連勝紀錄，暫居亞軍。《零日攻擊》自從釋出預告後，也因台海局勢備受海內外關注，首集播出後果然不負眾望，拿下TODAY追劇聲量榜冠軍；除了《零日攻擊》強勢登場，被網路盤點為今年「爆款男神」前三名的男神，《藏海傳》男主角肖戰、《折腰》男主角劉宇寧、《朝雪錄》男主角敖瑞鵬，也展現戲劇實力助攻新作登上排行榜。

LINE TODAY 追劇聲量榜本週TOP 10最新排名依序為： 《零日攻擊》、《藏海傳》、《折腰》、《藥師少女的獨語》、《朝雪錄》、《桃花映江山》、《未知的首爾》、《我們與惡的距離II》、《鬼滅之刃 竈門炭治郎立志篇》、《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路 第2季》。

《零日攻擊》不只在台灣掀起熱議，在國際上也備受矚目。今年5月中該劇於「2025哥本哈根民主高峰會」進行世界首映，促成「Janet」謝怡芬與前總統蔡英文上演「兩位台灣總統」驚喜合照，引發話題。首播之際，NHK、BBC的專題報導皆衝上網路熱搜；資深國際新聞媒體人范琪斐也在《TODAY看世界》指出：「作品好一定要出同溫層，不能夠自嗨，台灣就這麼小，要有國際觀眾是很重要的。」他更透露，多年來符合台灣題材、國際能賣、且是她個人喜愛的只有三部，《通靈少女》、《勸世三姐妹》以及《零日攻擊》，認為《零日攻擊》的內容很貼近她的生活。

肖戰（左）、張婧儀主演《藏海傳》。（Disney+提供）肖戰（左）、張婧儀主演《藏海傳》。（Disney+提供）

肖戰主演的《藏海傳》雖退居第二，但其聲量依然不容小覷，該劇在TODAY追劇聲量榜上已累計破630則評論，是十大作品中留言數最高的，被網友形容為一齣暗藏玄機的權謀劇，更一面倒誇讚肖戰人又帥演技又好。第三名《折腰》同樣為古裝劇，也是從5月中播出至今熱度持續不減。而《藏海傳》男主角肖戰、《折腰》男主角劉宇寧、與本週第五名《朝雪錄》的男主角敖瑞鵬，三位恰好就是網路盤點今年的爆款男神，顏值與話題兼具。

《零日攻擊》奪下LINE TODAY追劇聲量榜冠軍。（LINE TODAY提供）《零日攻擊》奪下LINE TODAY追劇聲量榜冠軍。（LINE TODAY提供）

過往總是名列前茅的韓劇，本期暫時退燒，僅有朴寶英、朴珍榮聯手的《未知的首爾》守住第七名。倒是動畫類型始終不敗，本週有三部上榜：《藥師少女的獨語》、《鬼滅之刃 竈門炭治郎立志篇》、《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路 第2季》。

榜上另一齣話題台劇《我們與惡的距離II》自6月播出後持續保有高口碑，目前在TODAY追劇聲量榜上仍位居第八名，同時也在LINE TODAY「2025上半年OTT平台話題戲劇作品，你喜歡哪幾部？」進行中的票選活動暫列年度前五名。

